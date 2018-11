«Queríamos sacar lo mejor de Miguel Hernández, y de nosotros mismos» La cantaora reconoce que se ha sentido muy inspirada al trabajar con la poesía hernandiana. / IDEAL Carmen Linares | Cantaora La artista linarense presenta el próximo viernes en Baeza su último disco, donde canta al poeta de Orihuela desde el flamenco ANTONIO ORDÓÑEZ JAÉN Martes, 6 noviembre 2018, 13:01

Carmen Linares presentará el próximo viernes, 9 de noviembre, su último espectáculo en el Teatro Montemar de Baeza. 'Verso a verso' funde el arte flamenco de la artista con el sentir poético de Miguel Hernández, y está basado su último disco, que ha sido galardonado con el Premio MIN Mejor Álbum Flamenco 2018. Este homenaje es un recital flamenco de cante y poesía que se ha presentado en escenarios como Madrid, Jerez, Granada o Córdoba. Junto a Carmen Linares, se suben al escenario la guitarra de Salvador Gutiérrez, el piano de Pablo Suárez, el contrabajo de Josemi Garzón y los coros y palmas de Ana María González y Rosario Amador; sin olvidar los números de baile de Vanesa Aibar, la bailaora de Villanueva del Arzobispo.

-¿Cómo surge este proyecto con versos de Miguel Hernández?

-En realidad tiene su inicio hace nueve años, con un proyecto teatral, y claro, de allí salieron cosas muy bonitas. Fue un trabajo muy bien hecho y creo que las cosas, si no se graban, quedan en el vacío. Ahora lo hemos retomado, por supuesto añadiendo más poemas, y más instrumentos, pues como he comentado lo que se había hecho era muy teatral. En este trabajo me apetecía además hacer alguna colaboración, como con Silvia Pérez Cruz, o con Arcángel. Con este último hacemos un homenaje a Enrique Morente, que versionó la 'Elegía a Ramón Sijé'. Por supuesto Hernández es un poeta que siempre me ha gustado. Todo empezó con ese disco de Morente, porque no conocía la poesía de Miguel Hernández, y cuando la encontré empecé a abrir los ojos a esos poemas suyos tan maravillosos.

«Su poesía es muy viva, muy terrenal, muy vivida en primera persona... es visceral»

Generosidad

-¿Cómo ha afrontado este reto?

-Por un lado, he tenido la suerte de contar con Luis Pastor, cuando le conté lo que estaba haciendo, lo que quería con este espectáculo, él me dijo que tenía cosas de Hernández musicadas, y tuvo la generosidad de darme todo lo que tenía, y de ahí cogí muchas cosas que me gustaban. Evidentemente, hay otras cosas más inspiradas en el cante, que las he musicado yo... El disco es muy variado, tiene muchos colores, porque está el sentir de otras personas y compositores. Dependiendo del tema hemos elegido unos instrumentos u otros. Hay momentos, como en 'Andaluces de Jaén', que me he inspirado en la taranta de mi tierra, de Linares; hay también otros que he hecho por seguiriyas, peteneras, malagueñas... En 'Para la libertad', el tema que popularizó Serrat, va por bulerías...

«Estoy muy contenta, he puesto mucho de mí y ha sido un disco hecho a conciencia»

-¿Satisfecha?

-Sí, estoy muy contenta. He puesto mucho de mí, y ha sido un disco hecho muy a conciencia. Además es un disco muy familiar (ríe), porque he contado con la ayuda de Miguel Espín, mi marido, que siempre está presente en mi trabajo; de mi hijo Miguel, que ha sido el productor ejecutivo; de mi hijo Eduardo, que es guitarrista y también colabora; en los coros participa mi hija Lucía...

-Y uno de los primeros frutos de este disco, ese premio MIN...

-Sí, ha sido un premio como producción independiente, porque lo hemos hecho con nuestro sello discográfico, Salobre. Esto por un lado tiene sus inconvenientes, porque son muchos gastos; pero la ventaja es que tenemos una gran libertad para hacer el disco a nuestro gusto, podemos invertir en lo que queremos, etc. Aquí no he escatimado, porque hay discos que se quedan ahí, para siempre. Y además con un poeta de esa categoría y con unos músicos de esa talla, unas colaboraciones estupendas...

«Es un trabajo muy variado, tiene muchos colores, está el sentir de otras personas...»

-Comentaba que muchos de los temas se los ha cedido Luis Pastor, pero que otros poemas se han seleccionado ahora, ¿cómo se eligen unos temas entre ese gran patrimonio de versos hernandianos?

-Cuando ves su métrica, el carácter del poema, en seguida piensas si esto encaja en un cante en concreto. Hay temáticas y métricas que ves que encajan y el poema tiene el carácter del cante que he pensado. Va surgiendo. Con 'Aceituneros', por su métrica y carácter, me inspiraba una petenera, un cante por tarantas. Tú te pones al servicio del poema. Es algo que no está premeditado. Y si el poema no encaja en ningún estilo, entonces es cuando se recurre a las composiciones... Así que como digo, nos hemos puesto al servicio de la poesía. No queremos que las cosas entren por narices, sino que todo fluya, y entonces te pones al servicio del poeta.

Confluencias

-¿Dónde confluye la poesía de Hernández y el arte flamenco?

-La poesía de Miguel Hernández es muy viva, muy terrenal, muy vivida en primera persona. Relata su propia vida, entonces es algo muy personal y visceral. Como el flamenco, que es muy de extremos. El flamenco es también la propia vida. Los poemas del flamenco reflejan la vida, la fatiga, el amor, la alegría... Porque la gente asocia al flamenco con la tristeza, y no es así. Las coplas del flamenco son del pueblo, y por lo tanto tienen alegría y tienen penas.

-¿Cómo se traslada el disco a ese espectáculo que disfrutaremos dentro de unos días en Baeza?

-Pues no se podrá mostrar todo el disco, porque el espectáculo sería muy largo, pero está casi todo. Además cuenta con colaboraciones estupendas, como la de la bailaora Vanesa Aibar, las guitarras, las palmas, el trío... Va ser algo muy bonito, y esto convencido de que la gente quedará encantada...

-Volviendo a Miguel Hernández, ¿qué le ha aportado el poeta a la Carmen Linares?

-Me ha inspirado muchísimo. Me ha enriquecido como persona y como artista. La poesía es un alimento que, aunque esté muy manoseada la expresión, es verdad que es un alimento para el alma. Conocer su vida y su poesía ha sido algo muy importante para mí. Además, quiero añadir que en el disco hay también testimonio muy importantes de poetas y escritores que hablan sobre él, como Muñoz Molina, José Luis Ortiz.

-Un gran homenaje por lo tanto...

-Claro, hemos intentado homenajearle, porque se lo merece, y queríamos sacar lo mejor de Miguel Hernández, y de nosotros mismos.