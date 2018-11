«Quería un thriller ambientado en España, pero necesitaba un buen personaje» En la imagen, el autor de 'Reina Roja'. / IDEAL 'Reina Roja' es el título de la nueva novela del autor madrileño, que tiene por protagonista a una mujer de una inteligencia fascinante, Antonia Scott Juan Gómez-Jurado Periodista y escritor ANTONIO ORDÓÑEZ JAÉN. Viernes, 30 noviembre 2018, 14:04

El periodista y escritor Juan Gómez-Jurado (Madrid, 1977) participó en una actividad en el Museo de Arte Ibero, donde además aprovechó para presentar su última novela, 'Reina Roja'. Tras pasar por redacciones de diferentes medios de comunicación, se metió de lleno en el mundo de la escritura, con un gran éxito que le ha llevado a que sus obras, publicadas en más de 40 países, se hayan convertido en superventas.

-Su última novela, que ha presentado en la capital lleva por título 'Reina Roja', ¿de dónde parte esta historia?

-Mis lectores llevaban mucho tiempo pidiéndome que escribiera un thriller ambientado en España; y yo quería pero necesitaba una historia con un buen personaje.

-¿Cómo surge el personaje de Antonia Scott? ¿Qué encontrarán los lectores en ella?

-Surge de la fascinación que me causan las personas inteligentes... y en Antonia Scott los lectores van a encontrar a una persona muy especial.

-Dentro de su obra, qué lugar ocupa esta novela, ¿qué hay de significativo en ella respecto a otras anteriores?

-'Reina Roja' es un antes y un después en mi manera de entender las novelas de misterio, pero no puedo contarte más...

-¿Cómo salta del periodismo a escribir novelas? ¿Por qué el género del thriller?

-¡Porque me apasionan las historias! Y dentro de ellas, el thriller siempre me ha parecido uno de los géneros más fascinantes. Sus elementos fundamentales son un peligro para el protagonista, una gran amenaza para la sociedad y un reloj en contra. Todo eso me fascina.

-¿Qué hay del Gómez-Jurado periodista -si lo hay- en sus novelas?

-Creo que mucho. Pero me da un poco de vergüenza reconocerme en las páginas de mis libros.

-Sus libros son best-sellers internacionales traducidos a múltiples idiomas, e incluso hay proyectos de llevar alguno de ellos al cine. Volviendo al género, ¿debe marear haberse convertido en uno de los grandes del thriller? ¿Y sin ser anglosajón, que han sido siempre los que han llevado las riendas de esto...?

-No pienso mucho en ello, la verdad. Al menos a la hora de sentarme delante de la página en blanco, lo único que me importa es la página en blanco. Y cada vez más me doy cuenta de que a los españoles se nos reconoce como autores fuera de nuestras fronteras. Es un orgullo haber puesto un pequeño grano de arena en esto.

-Y pasando a otra cosa, también se ha atrevido con el género juvenil, con ese personaje de Álex Colt. Comentó en su día que era una 'petición' de su hija, pero ¿fue muy difícil cambiar el registro y pasarse a escribir para un público tan exigente?

-Muchísimo, ¡lo más difícil a lo que me he enfrentado! Decía Roald Dahl que escribir para niños es como escribir para adultos solo que hay que hacerlo mucho mejor. Y, efectivamente, así ha sido con la saga de Álex Colt.

-¿Se afronta la escritura de una manera distinta cuando se escribe para adultos o para este público juvenil?

-Tienes que tener mucho más cuidado con la manera de contar las cosas y con que haya mucho más sentido del humor.

-Supongo que será difícil, y habrá mil variables, pero ¿qué género le reconforta más?

-Lo paso bien en ambos ámbitos, pero hacerlo para niños, aunque sea más difícil, es mucho más divertido.