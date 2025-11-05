Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puro duende jienense en el VII Festival Internacional de Flamenco

Se contará con la presencia de Perico Sambeat, Fuensanta La Moneta y Pedro Córdoba

E. L.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:15

El 26 Festival de Otoño de Jaén acoge la inminente celebración del VII Festival Internacional de Flamenco 'Ciudad de Jaén' que se desarrollará en la ... capital jienense del 13 al 16 de noviembre y cuyo éxito radica en la apuesta de entidades como el Patronato municipal de Cultura, la Asociación Cultural Flamenca Ciudad de Jaén y Fundación Caja Rural, junto con el Conservatorio Superior de Música 'Andrés de Vandelvira', por la divulgación de este arte jondo declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que toma cada vez más fuerza en la capital.

