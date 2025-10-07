Las propuestas de la SALALApaca para la Feria de San Lucas 'El gato con botas' y 'Cenicienta, el musical' para público infantil y un concierto y comedia improvisada para adultos

La Feria de San Lucas está a la vuelta de la esquina y la SALALApaca propone espectáculos para público infantil y adulto bajo el título SALALApaca Fiestera, que incluye dos programas complementarios: Diverferia y De Feria.

Diverferia va orientado a los niños y sus familias, que podrán disfrutar de dos producciones llenas de humor, música y fantasía. Una es 'El gato con botas', el 12 de octubre en SALALApaca – Teatro del Bulevar, cuyas entradas ya están agotadas; y la otra, 'Cenicienta, el musical', el 14 de octubre a las 19:00 horas en el Teatro Darymelia.

El programa De Feria, por su parte, propone una agenda para el público adulto y juvenil que combina teatro, humor y música en directo. Además, mientras los adultos disfrutan de los espectáculos, los más pequeños podrán participar en un taller infantil que tendrá la misma duración que las funciones. Desde la organización indican que este taller tiene un «módico precio».

Concierto

Entre las propuestas más destacadas de De Feria figura el concierto de Sangre de Muérdago, el 17 de octubre en SALALApaca. Esta banda gallega, liderada por Pablo C. Ursusson, fusiona el folk tradicional con sonoridades neofolk y una estética naturalista. «Su música, íntima y ancestral, combina instrumentos como el arpa celta o la nyckelharpa, evocando bosques, leyendas y raíces celtas», traslada la organización en una nota.

El 19 de octubre a las 19:00 horas será el turno de IMPRÖV, un espectáculo de comedia improvisada en el que el público propone las ideas y los actores las convierten en «escenas hilarantes al instante».

Las entradas para todos los espectáculos se pueden adquirir en la web de SALALApaca.