Cayetano Rivera Ordóñez: «Procuraré estar en Jaén como he estado todo el año» Cayetano Rivera Ordóñez. / EL CORREO Mañana finaliza la Feria de San Lucas con un cartel compuesto por Cayetano Rivera Ordóñez, Emilio de Justo y Pablo Aguado, con toros de Núñez del Cuvillo ÁNGEL A. DEL ARCO Jaén Viernes, 18 octubre 2019, 01:01

El primer espada de la tarde es el torero de apellidos dinásticos Cayetano Rivera Ordóñez. Viene de realizar la mejor temporada de su carrera, consiguiendo grandes triunfos como en Pamplona, Santander o Málaga entre otros muchos. Aunque si hay algo que destacar es la gran regularidad que ha tenido todo el año.

-La temporada está a punto de acabar y la sensación es que Cayetano ha dado un paso hacia adelante. ¿Estamos ante tú mejor temporada?

- Sinceramente creo que sí, posiblemente sea la más completa desde que soy matador de toros hace ya trece años. Empecé en Castellón y la voy a terminar en Jaén. También estoy muy contento por la gran regularidad que he tenido, la contundencia con la espada, consiguiendo muy importantes en Pamplona, Málaga o Santander. Este año no he tenido percances y eso me ha ayudado para completar una temporada de principio a fin.

-Vuelves a Jaén, plaza en la que has tenido grandes actuaciones. ¿Cuáles son las sensaciones cuando estamos ya muy cerca de la corrida?

-Cada vez que voy a una plaza siento un gran compromiso y enorme responsabilidad, pero lo afronto con mucha ilusión. Me gusta mucho la afición de Jaén y de toda su provincia. He toreado mucho, siempre con excelentes resultados.

-La feria taurina de este año ha caído muy bien entre los aficionados, esperando una gran entrada el próximo sábado. ¿Qué le dices a los todavía indecisos?

-Comparto cartel con dos toreros novedosos, con interés para los aficionados y una buena ganadería. Les animo a que vengan a celebrar con nosotros el final de la temporada.