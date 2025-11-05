Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El autor junto al presidente de la Diputación. Dipu Jaén

Presentación del libro 'Victoria', tercera novela del escritor Hermenegildo Cruz

El acto tuvo lugar en la Biblioteca Literaria Giennense que se encuentra en el Palacio Provincial

E. L.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:26

Comenta

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha presentado en la Biblioteca Literaria Giennense que se encuentra en el Palacio Provincial el libro ' ... Victoria', la tercera novela del autor jienense Hermenegildo Cruz. En este acto, en el que también ha participado el gerente del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), Salvador Contreras, el máximo responsable de la Administración provincial ha reivindicado el éxito de «este espacio cultural, en el que tienen cabida todos los autores de la provincia de Jaén».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

