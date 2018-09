'Preñada de luz, mi amada', primer libro del poeta Antonio Quesada Antonio Quesada autor de Preñada de luz, mi amada. / J. A. G. M. Ilustrado con dibujos del pintor quesadeño Francisco Fernández recoge 27 poemas que entran en temas como la emigración o la necesidad de justicia social JOSÉ A. GARCÍA-MÁRQUEZ QUESADA Domingo, 2 septiembre 2018, 01:24

Poesía honda, íntima, reflexiva, que nace en la garganta y va directa al corazón. Versos puros, rebeldes, vestidos de honestidad, desprendidos de ropajes superfluos. Con estos rasgos líricos nace 'Preñada de luz, mi amada', ópera prima del poeta de la tierra Antonio Quesada.

El libro fue presentado en la Casa de la Cultura de Quesada ante 300 personas que respaldaron con su presencia la publicación de versos de un autor que lleva escribiendo toda la vida y, sin embargo, hasta ahora no había decidido reunir buena parte de su producción en una obra literaria.

En la mesa, junto al poeta, el alcalde Manuel Vallejo, el concejal de Cultura Juan Antonio López y director en zona de Caja Rural Juan Pedro Navío. Ellos representaban a las instituciones que han patrocinado la publicación.

Ilustrado con dibujos del pintor quesadeño Francisco Fernández, 'Preñada de luz, mi amada' es una recopilación de 27 poemas en los que el autor entra en el terreno de la emigración, la necesidad de justicia social, la denuncia por el hambre en el mundo, el amor pasional, la belleza del cante flamenco o el valor poético y humano de Miguel Hernández: «Hundir las manos en la tierra / lanzar al viento la semilla / besar los besos de los labios / salpicar el lienzo de poesía».

En otros poemas reflexiona sobre la localidad de Quesada, su vínculo con la tierra, con sus rincones, su gente: «Quesada, te quiero porque me da la gana. / Y si algún día me buscáis / hacedlo cerca del pueblo. / No me hallaréis ni por encima de los tejados / ni por debajo del suelo».

En el acto de presentación, el concejal de Cultura, Juan Antonio López, calificó la obra de gran riqueza visual: «Llena de lirismo, emociones y reflexiones, es fruto de tu humanidad, integridad y valores personales. En tus versos queda la lucha por la cultura, el amor, la justicia».

Conceptos parecidos expresa el profesor José María Quesada en el prólogo del libro: «La poesía es la matemática de las palabras. Al igual que los números, las letras, las incógnitas se alían para componer una fórmula matemática, las palabras, los epítetos, las rimas se confabulan para componer un bello poema. La poesía de mi hermano es sencilla, sincera, repleta de sentimiento, con un toque de melancolía y cargada de compromiso y de amor a su gente, al entorno más cercano, a Quesada».

Homenaje escenificado

El epílogo al acto de presentación del libro llegó a través de una puesta en escena que fue toda una sorpresa y cabe interpretarse desde el respaldo que el pueblo da al trabajo coherente de la persona, del poeta.

Todo un homenaje en el que el dramaturgo Francis Cifuentes escenificó con su grupo de actrices campesinas pasajes del proceso creativo y la actividad laboral relacionada con el campo del autor quesadeño; poetas como Pilar Revueltas o Consuelo Alcalá recitaron poemas; el músico Manuel Martínez interpretó versos de 'Preñada de luz' y varios cantaores locales, acompañados por la guitarra de El Pere, entonaron por soleares, fandangos y martinetes algunas de las estrofas más representativas del poemario que acaba de nacer.