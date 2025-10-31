Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
José Luis Amaro, en la redacción de IDEAL Jaén. A. Cubillo

El pintor José Luis Amaro expone en Jaén su «valentía» con el color y la arena

'Óleoarena. Textura táctil y visual' se inaugura el 3 de noviembre a las 19:00 horas en la Real Sociedad Económica de Amigos del País

Ascensión Cubillo

Jaén

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:41

Comenta

José Luis Amaro expone 'Óleoarena. Textura táctil y visual' en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, una selección de obras realizadas ... con esta técnica mixta de la que el pintor jienense es autodidacta. La inauguración, que será el 3 de noviembre a las 19:00 horas, contará con el artista plástico marteño José Domínguez, quien se encargará de presentar al autor. La exposición permanecerá abierta hasta el 14 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A golpe de piedra: roban en la Cofradía de El Abuelo y en una tienda del centro de Jaén
  2. 2 Fallece un buzo mientras trabajaba en la presa del embalse del Rumblar
  3. 3 El colectivo Ameco pide el fin de la suciedad del Camino Viejo
  4. 4 El Eco-museo del Lince Ibérico, cerrado de forma temporal
  5. 5 La tradición a las ánimas benditas que se extiende por varios pueblos de Granada
  6. 6

    El restaurante que acogió y dio de cenar gratis a los afectados por la explosión
  7. 7 Diseñan un exoesqueleto para facilitar la poda de los olivos
  8. 8 Los presupuestos de la Junta son «indignantes y humillantes para la provincia»
  9. 9 Los estudiantes volverán al Jesús María el próximo lunes
  10. 10 Engañó a dos niños para hacer retos pornográficos a cambio de monedas para un videojuego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El pintor José Luis Amaro expone en Jaén su «valentía» con el color y la arena

El pintor José Luis Amaro expone en Jaén su «valentía» con el color y la arena