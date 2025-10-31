El pintor José Luis Amaro expone en Jaén su «valentía» con el color y la arena

José Luis Amaro expone 'Óleoarena. Textura táctil y visual' en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, una selección de obras realizadas ... con esta técnica mixta de la que el pintor jienense es autodidacta. La inauguración, que será el 3 de noviembre a las 19:00 horas, contará con el artista plástico marteño José Domínguez, quien se encargará de presentar al autor. La exposición permanecerá abierta hasta el 14 de noviembre.

Empleado de Telefónica durante más de tres décadas, fue tras su prejubilación cuando se dedicó por completo a la pintura, una afición que compagina también con la poesía y la escritura. Hasta el momento ha publicado cuatro libros: 'Los elegidos' (1993), 'Suspirando amores y otros sentimientos (2005), 'Antología poética' (2007) y 'Más allá del amor' (2015), una selección de relatos cortos y poesía.

«La pretensión que he tenido siempre ha sido disfrutar con mi pintura y, gracias a Dios, tuve la suerte y sigo teniéndola de que gusta. La crítica siempre ha sido muy positiva», resume José Luis Amaro, quien se define a sí mismo como un «valiente con el color y con la arena».

Él mismo ha creado y desarrollado esta técnica que tanto interés suscita en los círculos artísticos: le llevó cinco años de investigación, un arduo trabajo hasta conseguir los resultados que pretendía.

Si bien ha probado distintos tipos de arena, la que mejores resultados le ha dado para sus creaciones ha sido la de playa y, en concreto, la de la Carihuela. «Tiene una piedrecita cristalina y está exenta de tierra», explica. La arena requiere un tratamiento previo antes de su utilización. Hay que lavarla y dejarla secar para seleccionar el grano. De ahí que en su estudio lo tenga clasificado por botes. El siguiente paso sería el impasto con los óleos, es decir, mezclarlo todo para llevarlo al lienzo.

Temática

En 'Óleoarena. Textura táctil y visual' no faltarán los campos de Jaén ni la temática humana que aborda en sus últimas obras, una selección que pone de manifiesto la versatilidad de este pintor que en la década de los 60 del siglo pasado ingresó en la Escuela de Artes y Oficios de Jaén para estudiar dibujo. Con 18 años entró en la Compañía Telefónica Nacional de España y en 1985 decidió continuar con los estudios inacabados de pintura en la Escuela de Arte Massana de Barcelona. En 1999 se prejubiló y se dedicó de lleno a la pintura.

José Luis Amaro es miembro del Círculo Artístico Reino de Valencia y del Grupo Internacional de Arte Adolfo Chicote, así como colaborador de varias galerías de arte nacionales y asociaciones de poetas. Ha expuesto de manera individual más de 30 veces, a las que se suman las colectivas.