Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Presentación del concierto. IDEAL

El pianista Chico Pérez, protagonista de un concierto solidario de Navidad en Jaén

La Fundación Caja Rural ofrece una nueva edición de este espectáculo el próximo 18 de diciembre y cuya recaudación se destinará a Cáritas

Jesús Jiménez

Jaén

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:11

Comenta

La Fundación Caja Rural de Jaén ha presentado una nueva edición de su Concierto de Navidad, que volverá a tener como escenario la Catedral de ... Jaén. Una actuación con tintes solidarios, cuya recaudación se destinará a Cáritas Diocesana de Jaén, en la que el jienense Chico Pérez será el protagonista musical de una cita que se celebrará el próximo jueves 18 de diciembre a partir de las 20:00.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un santana para Andújar
  2. 2 Un experto avisa que el riesgo real de las riadas en Andújar proviene de los arroyos
  3. 3 El alcalde de Andújar destaca que el paro se ha reducido desde junio de 2023 en más de 700 personas
  4. 4 El éxito final del proceloso camino a la integración
  5. 5 Cultura y museos
  6. 6 El punto en Extremadura le supo a poco al Linares Deportivo
  7. 7 La UJA se sitúa entre las 200 mejores universidades del mundo en inteligencia artificial
  8. 8

    Los órganos competentes
  9. 9

    La provincia pierde población pero se estabiliza: Linares y Mengíbar lideran el repunte en 2025
  10. 10

    La provincia pierde población pero se estabiliza: Linares y Mengíbar lideran el repunte en 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El pianista Chico Pérez, protagonista de un concierto solidario de Navidad en Jaén

El pianista Chico Pérez, protagonista de un concierto solidario de Navidad en Jaén