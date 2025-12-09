El pianista Chico Pérez, protagonista de un concierto solidario de Navidad en Jaén
La Fundación Caja Rural ofrece una nueva edición de este espectáculo el próximo 18 de diciembre y cuya recaudación se destinará a Cáritas
Jesús Jiménez
Jaén
Martes, 9 de diciembre 2025, 13:11
La Fundación Caja Rural de Jaén ha presentado una nueva edición de su Concierto de Navidad, que volverá a tener como escenario la Catedral de ... Jaén. Una actuación con tintes solidarios, cuya recaudación se destinará a Cáritas Diocesana de Jaén, en la que el jienense Chico Pérez será el protagonista musical de una cita que se celebrará el próximo jueves 18 de diciembre a partir de las 20:00.
La recaudación de esta iniciativa, que aún ofrece entradas disponibles en eventos.diocesisdejaen.es, se destinará a Cáritas Diocesana de Jaén.
La presentación de esta tradicional cita navideña de Jaén ha contado con la presencia del gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas, el deán de la Catedral de Jaén, Francisco J. Martínez, el director de Cáritas Diocesana de Jaén, Rafael Ramos, y del pianista jienense Chico Pérez.
Este concierto supone «una manera de contribuir a este momento de la Navidad, para escuchar la música que nos evoca los recuerdos de esta época», ha señalado García-Lomas, quien además ha incidido en «la implicación con Cáritas para dar la oportunidad a tantos jienenses y dar esa aportación que ayudará a tantas personas a tener esa esperanza que todos queremos transmitir».
Por su parte, Francisco Juan Martínez Rojas ha mostrado su agradecimiento a todas las partes implicadas en la celebración de este Concierto de Navidad de la Fundación Caja Rural de Jaén, que «desde hace muchos años ofrece a los jienenses este concierto en el inmejorable marco de la Catedral de Jaén».
Por último, Chico Pérez ha asegurado sentirse un privilegiado por «estar aquí por segundo año haciendo música». «Es día de dar las gracias a las personas que lo hacen posible, al Cabildo de la Catedral, a la Fundación Caja Rural de Jaén, que desde el primer momento se sumó a esta iniciativa. Es un placer formar parte de este concierto con tanta historia. Y gracias también a Cáritas, por estar siempre presentes y poner todo de si para sacarlo adelante», ha añadido.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión