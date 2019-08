La organización de Barcia Metal valora la excelente acogida de su 14ª edición Una de las actuaciones del festival. / BARCIA Incide en la gran respuesta recibida por parte del público, y en la calidad ofrecida por bandas como Overdloud, Jaded Heart o Guadaña A. ORDÓÑEZ Jaén Viernes, 9 agosto 2019, 00:47

La organización de Barcia MetalFest, que se celebró hace unos días en Torreperogil, ha trasladado la satisfacción por todo lo vivido en esta 14ª edición. «Hablar del Barcia Metal Fest en estas fechas es algo que recorre de ilusión a los que llegan a la localidad venidos de diferentes puntos de España. Este año con algo único en España que pudieron disfrutar aquellos que vieron una propuesta que destacaba por su calidad», destacan.

El viernes la banda Maltabaco ofreció un gran concierto que calentó el ambiente de los que ya tenían ganas de disfrutar de un festival de rock y de metal «que se recordara durante mucho tiempo» con canciones de su repertorio habitual y con temas de su próximo disco como 'Maldito rock and roll' que dará titulo al mismo. Los Kultura terminaron de ponerles las cosas fáciles a la banda que cerró con una gran presencia de su vocalista, «que sabe de qué va el asunto y cuajaron un concierto que si hubiera sido por parte del público hubiera durado otra hora más», inciden los organizadores. La primera noche la cerró el grupo Overloud, una banda que era la primera vez que tocaba en Andalucía y que dejó unas sensaciones increíbles dejando a quien los vio con ganas de que vuelvan por el sur para repetir la experiencia.

El sábado había gran expectación, con la participación de Armando Rock. Como señalan los responsables, la noticia de que su vocalista haya decidido abandonar la banda había generado alguna controversia, pero sin duda hizo un gran papel que valoró el público, sobre todo recordando a su banda madre Barón rojo, de la que incluye a una buena parte. Los alemanes de Jaded Heart fueron la gran sensación de la noche, con un estilo del que Torreperogil sabe disfrutar. Ofrecieron un concierto memorable del que se recordarán sin duda muchos momentos. Y si memorable fue el de Jaded, pocos calificativos pueden quedar para los americanos The three tremors. Sus tres vocalistas demostraron que no es lo mismo escuchar un disco que ver una banda en directo; increíble la actuación de sus guitarristas de su batería. Y cerraron la noche la formación de los gaditanos Guadaña, que no se quedaron atrás en calidad y repertorio, sorprendiendo una vez más. No era la primera vez que visitaban la provincia, y volvieron a dejar un buen sabor de boca en el público asistente.