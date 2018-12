El óleo 'Arlequín y bailarina' (y II) A la izquierda, el óleo 'Carnaval', y a la derecha, 'Arlequín y bailarina', donde se muestran las similitudes. / M. Á. R. Encontrado el cuadro de Rafael Zabaleta, de 100x80 centímetros, que la asociación estaba buscando MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ QUESADA Lunes, 24 diciembre 2018, 00:27

A raíz del artículo publicado en el diario IDEAL el día 13 de diciembre del corriente, el propietario del cuadro se ha puesto en contacto con nosotros. El óleo pertenece a un coleccionista de arte de Zaragoza, que lo heredó de su padre, a la sazón un enamorado de la pintura y en especial de la obra de Zabaleta. Un personaje muy cercano al mundo del arte y su coleccionismo, que lo compró posiblemente en Madrid o Barcelona, aunque no nos han podido asegurar si en una galería o directamente al artista.

E l actual propietario, nos hace saber que nuestra información no era del todo veraz, pues él entregó el cuadro a la Sala Retiro de Madrid en otoño de 2015 para su subasta y, no alcanzando el precio de reserva, volvió a su colección personal. Como afirmábamos, este óleo de Zabaleta no ha participado en exposiciones u homenajes celebrados desde el fallecimiento del artista.

Hemos tenido la posibilidad de comprobar, en las fotos enviadas por el coleccionista, que en su parte trasera aparecen las medidas del lienzo y del bastidor: 100x81, 80'5x93, e/ 736; junto al número de la galería 3.831. En la única cartela de papel (un tanto deteriorada, algo natural) que aparece pegada sobre otra arrancada del bastidor, indica 'Madrid Macarrón S.A. Jovellanos, 2 Tel.'. La numeración 80'5x93 mantiene un trazo muy similar a la de otros óleos del pintor Rafael Zabaleta, y no olvidemos que la empresa Macarrón de Madrid, con los que le unía una gran amistad, era su proveedor habitual de lienzos y bastidores, idénticos a los del óleo estudiado.

La obra en sí no ofrece duda en su estilo y paleta de color, encajando perfectamente en su repertorio teatral y circense, referente iconográfico de la pintura de Zabaleta de los años 40. Nos llama la atención el tratamiento de las manos del arlequín, a la manera del Greco (junto a Velázquez, uno de sus artistas admirados), técnica ya utilizada en el óleo antecedente de esta obra, 'Carnaval' (73x60) de 1942, un óleo con la misma expresividad en las formas, con el que incluso mantienen un gran parecido físico los personajes de ambas obras. Y otra similitud que resaltar es que el arlequín sostiene entre sus dedos un cigarrillo, aunque en diferente mano. Tampoco olvidemos que en la catalogación ológrafa de Zabaleta aparece en el año 1944 un óleo, 'Troupe', tachado, una duda o mejor un olvido.

Por último, en cuanto a la firma no hay dudas, pues las de otros óleos de la misma época son similares a ella. Claro está, a la espera de la confirmación de un experto grafólogo.

Por todo lo anteriormente expuesto, podemos asegurar, en casi un cien por ciento, que este óleo es un Zabaleta.