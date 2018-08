Unas 800 obras optan a premio en el Festival de Cine Independiente Organizadores y colaboradores del Festival de Cine Independiente, en la edición anterior. / ENRIQUE La iniciativa se encuentra en fase de preparación y se celebrará en Linares a finales de septiembre para ofrecer un concurso, coloquios y proyecciones JUAN JOSÉ GARCÍA LINARES Miércoles, 22 agosto 2018, 02:46

Comienza la preparación de la tercera edición del Festival de Cine Independiente 'Cine no visto' de Linares, una iniciativa organizada por Menos es Más Producciones, con el respaldo del Ayuntamiento de la ciudad. Hasta la fecha, los impulsores de este acontecimiento, Juan José Patón y Rocío García, ya han recibido una buena suma de obras audiovisuales que optarán al concurso. En concreto, unas 800 creaciones (más de 700 cortometrajes y 60 largometrajes), que proceden de todos los rincones del planeta. La intención de los organizadores es que la actividad se celebre desde el último fin de semana de septiembre hasta el 6 de octubre.

«Este año hemos crecido exponencialmente en cuanto al número obras, lo cual nos ha sorprendido mucho, así como a nivel organizativo. Agradecemos el envío de ese material y, como principal novedad este año, destaca que hemos llegado a un acuerdo de hermanamiento con un festival de cine de Argentina y otro de Méjico, de tal manera que hagamos un triángulo para compartir. Esto supone que Linares estará presente en Latinoamérica», indicó el productor Juan José Patón.

'Cine no visto' mantiene ese espíritu con el que nació y que no es otro que dar visibilidad a aquellas obras cinematográficas cuyo recorrido no es el habitual y, por tanto, tienen más dificultades para ser proyectadas y llegar al público. Para el festival la prioridad es el contenido por encima de la forma, la historia más que el presupuesto, qué se está contando y cómo se cuenta, partiendo de la base de que los proyectos participantes cuentan con un bajo presupuesto para su elaboración.

Fines

La organización pretende contar con obras diferentes, arriesgadas y con un espíritu transgresor, las cuales hayan sido realizadas por un equipo de autores para quienes un bajo presupuesto no sea un impedimento para poder contar una buena historia. En definitiva, se trata de un festival que supone una ventana para aquellas obras independientes, con bajo presupuesto, que quieren dejar su huella en el espectador.

«Faltaría por concretar detalles como la fecha de inicio de la programación, ya que todo depende de cuál será la película que inaugure la edición de este año, algo que irá fuera del concurso en sí. En este sentido, estamos en negociación con varias distribuidoras para ver con cuál podremos contar. La idea, al igual que el año pasado, es traer una película de estreno reciente y a su director y gente del equipo para así poder acercar el ámbito audiovisual al público y que la propia gente interactúe con todos ellos sobre el tema», explicó la productora Rocío García.

Programación

El Festival de Cine Independiente de Linares contará en su programación con proyecciones, charlas, un coloquio sobre el papel de las mujeres guionistas en el cine, una exposición, además del concurso en sí en el que participarán tanto cortometrajes como películas. De las 800 recibidas, la organización deberá realizar una selección previa de los trabajos para ambas categorías.

Se valorarán todos y cada uno de los aspectos y factores posibles que son necesarios para la realización de un proyecto audiovisual, como interpretación, edición, fotografía, música o guión, entre otros. Así, habrá varias secciones (mejor largometraje y mejor corto extranjero, nacional y andaluz) y premios.