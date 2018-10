Nuevos conciertos de Vuelacruz que llevan a la banda a Bilbao y Madrid este fin de semana Los cuatro componentes de la banda jienense estarán presentes con su particular directo, donde incorporan múltiples instrumentos de corte folk A. ORDÓÑEZ JAÉN Martes, 9 octubre 2018, 00:52

La banda jienense Vuelacruz continúa con la gira de su primer álbum -homónimo- y han programado dos nuevos conciertos que les llevarán el viernes a la sala Cotton Club de Bilbao; mientras que el sábado la cita será en la sala Fotomatón de Madrid.

Los cuatro componentes de la banda jienense estarán presentes con su particular directo, donde incorporan, a diferencia de su anterior banda, Autómatas', múltiples instrumentos de corte folk que potencian el sonido irlandés y americano del conjunto de canciones grabadas en el estudio de l reconocido productor y músico Paco Loco que ha trabajado con Bunbury, Nacho Vegas, The Posies, Mikel Erentxun y nominado a los Premios Grammy. En el escenario, los cuatro componentes, mostrarán instrumentos no habituales como el Banjo, el Ukelele o la trompeta. Continúa así la gira de este primer trabajo de Vuelacruz, tras pasar por provincias como Madrid, Jaén, Sevilla, Granada o Navarra, etc.

Recorriendo el país

De esta manera, la banda se recorre España de cabo a rabo durante este fin de semana para poder actuar en una zona donde tienen muchos seguidores fieles. Este viernes 12 de octubre llevarán su directo a la sala Cotton Club de Bilbao y el sábado 13 de octubre se incorporan al 'Lift Proyect Fest' que se celebra durante tres días en la capital madrileña, en este caso en la Sala Fotomatón. El concierto de Bilbao se celebrará a partir de las 20.30 horas y el de Madrid a partir de las 21.30 horas.