Música para conmemorar el treinta aniversario del conservatorio Recta final del concierto conmemorativo del treinta aniversario del conservatorio. / ROMÁN El concierto se enmarcó en la extensa programación del Festival Internacional de Música y Danza 'Ciudad de Úbeda' ALBERTO ROMÁN ÚBEDA Domingo, 2 junio 2019, 00:58

El auditorio del centro cultural Hospital de Santiago acogió un concierto extraordinario que sirvió para conmemorar los treinta años que cumple el Conservatorio Profesional de Música 'María de Molina' de Úbeda.

Tres décadas formando a músicos de la ciudad y de otros muchos puntos de la provincia, en diferentes especialidades, que había que celebrar por todo lo alto. Por ello se hizo dentro de la programación de la trigésimo primera edición del Festival Internacional de Música y Danza 'Ciudad de Úbeda', cuya trayectoria creciente ha ido paralela a la del centro educativo.

Decenas de instrumentistas y cantantes de las más diversas edades pasaron por el emblemático escenario, todos ellos alumnos del conservatorio, y también los padres y madres que forman un coro dentro del centro. En muchos casos les acompañaron sus profesores. Y todos demostraron la calidad de las enseñanzas que se imparten en el centro ubetense, un auténtico semillero de instrumentistas y melómanos, algo muy relevante en una ciudad como Úbeda, con tanta actividad cultural, en general, y musical, en particular.

El programa interpretado durante esta fantástica tarde de música estuvo compuesto por diversas obras, de varios estilos y épocas, ejecutadas por parte de las agrupaciones más relevantes del centro. Entre ellas destacó la bellísima pieza de encargo para tan importante aniversario y de estreno absoluto 'Obertura Académica', original del compositor ubetense Cristóbal López Gándara. Con ella se puso fin al recital por todo lo alto y con la mayoría de los participantes sobre el escenario y la dirección de Rubén Cid Pérez.

Previamente actuaron el ensemble de saxofones del conservatorio dirigido por Manuel Ruiz Estrada e interpretando a Bach, el coro de trombones bajo las órdenes de Juan Colás Parrilla y con la colaboración del coro de madres y padres para recrear a Jacob de Haan, el coro de clarinetes al que dirigió Pedro Manuel Herrera Molina optando igualmente por De Haan, y la fantástica orquesta de guitarras que ofreció 'Honolulu' de Paradiso y 'Let it be' de The Beatles con Arturo Fernández Bayona a la batuta, Celia Vico Reyes a la voz solista y de nuevo el coro de madres y padres.

No faltaron, en la recta final, la orquesta junto al virtuoso clarinetista Luis Serrano, el grupo de viento y la banda del 'María de Molina', dirigidas por Rubén Cid Pérez, poniendo respectivamente en los atriles a Mozart, Dvorak y dos pasodobles de Pérez Choví y Cebrián.