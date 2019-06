El mundo taurino contra el cáncer Foto de familia de los participantes con miembros de la Asociación contra el Cáncer en la plaza de Villacarrillo. / A.A. DEL ARCO El público disfrutó de una entretenida tarde de toros en Villacarrillo con media entrada en el coso y unos toreros voluntariosos Menos público del esperado en el XIX Festival, el primero que se hace fuera de Jaén y sin Ponce ÁNGEL A. DEL ARCO VILLACARRILLO. Lunes, 3 junio 2019, 01:38

Hubo gente ayer en la plaza de Villacarrillo para el XIX Festival contra el Cáncer , pero menos de lo que se esperaba, llegándose a cubrir sólo la mitad del aforo. No sé si los números habrán salido y aunque la sombra estaba prácticamente llena, el sol estaba despoblado. Teniendo en cuenta que el número de localidades es reducido, el no llenar la plaza pone en duda la viabilidad económica del propio festival.

Por primera vez, desde que se inició, nada tuvo que ver el valenciano en la organización y confección del cartel y por primera vez se teme que los resultados finales puedan tener saldo negativo. No sé qué deparará el futuro, no me gustaría que estuviéramos ante el final del festival solidario, aunque habrá que reflexionar y hacer autocrítica, ver los errores cometidos e intentar poner remedio, volver a la capital, al coso de la Alameda, de dónde no debió de a ver salido, que Enrique Ponce siga siendo el alma mater, siempre velando por la buena salud de festival, dotándolo de buenos toreros, los mejores, a pesar de que las figuras actuales no están por la labor de torear este tipo de festejos. Es decir, volver a los orígenes y a lo que ha venido funcionando durante todos estos años de éxito, no sin dificultades, pero siempre cumpliéndose los objetivos económicos marcados, unos años mejores, otros peores, pero siempre positivos.

En lo artístico

Con mucho calor a la hora del comienzo del festejo y con buen ambiente, se realizó el paseíllo ante la expectación de un cartel juvenil que reunía a una serie de toreros que están llamados a hacer cosas importantes en el futuro. Aunque algo raro pasaba: el matador de toros que más expectación había levantado, el sevillano Pablo Aguado no hacía el paseíllo. Posteriormente se aclaró por megafonía que se encontraba en la enfermería indispuesto, vomitando y con fiebre. Intentó salir para torear su novillo, pero era imposible ante la decepción del respetable. Hasta en eso hubo mala suerte.

Antes de que saliera el primer novillo, dirigentes de la Asociación del Cáncer entregaron unos obsequios a cada uno de los integrantes del cartel, detalle que recogieron ante la ovación y el agradecimiento de todos aquellos que se dieron cita en los tendidos del coso taurino, pintado y engalanado para la ocasión.

Abrió el festejo solidario el rejoneador Andy Cartagena. Actuación voluntariosa, muy de cara a la galería, espectacular y vibrante en todo momento, luciéndose en todo momento con sus cabalgaduras. Destacó el jinete alicantino clavando buenos pares, sobre todo al quiebro y en la finalización con las cortas como broche definitivo a su entregada actuación. Anduvo certero con el rejón de muerte, aunque se entretuvo con el descabello. Cortó una oreja.

El segundo de la tarde de la ganadería de Murube, primero de lidia a pie, tuvo nobleza, aunque no estuvo sobrado de fuerza. Le tocó en suerte a Venegas, viejo conocido de la afición villacarrillense. Se entregó desde que se abrió con los lances de recibo para posteriormente realizar una labor templada al principio y algo más embarullada después, debido en gran parte a los terrenos de cercanías que piso. Tras estocada entera cortó dos orejas. En el que mató por Pablo Aguado, uno de los buenos novillos de la tarde, realizó una magnífica faena, toreando a placer por ambos, incluso dio dos tandas de rodillas sobre la mano diestra que puso la plaza en pie. Mató de forma rápida pasando a una petición unánime, cortando los máximos trofeos.

Román

Fue muy del agrado del público la actuación del torero valenciano Román. Este chaval tiene desparpajo y llega con mucha facilidad a los tendidos, ventaja que tiene, aunque luego, quizás, le falte a su trasteo templanza y tranquilidad. En su descarga decir, que su novillo fue de los peores, nunca lo tuvo metido en la muleta y fue muy desabrido, pegando muchos cabezazos. En una palabra, muy deslucido.

A pesar de todos esos inconvenientes el trasteo fue largo, buscándole las vueltas y entregándose en todo momento, alternando momentos de mayor lucidez con otros en el que sufrió demasiados enganchones. Con todo cortó una oreja a su voluntad y entrega.

El otro gran triunfador fue el extremeño José Garrido. Este novillo pareció mejor de lo que realmente fue. El gran mérito lo tuvo el torero que le pudo en los primeros compases para enjaretarle después diez o doce derechazos y otros tantos naturales que tuvieron importancia de verdad, en Villacarrillo o en el mismísimo Madrid. Bien de verdad José Garrido en un trasteo importante. Mató por derecho cortando dos orejas muy merecidas.

Cerró el festival el alumno de la Escuela Cultural de Tauromaquia de Jaén, Carlos Enrique Carmona. Por primera vez en mi vida vi una portagayola de espaldas. Increíble el valor de este chaval, aunque creo sinceramente que es mucho el riesgo para tan poca recompensa. El novillo tuvo muchos pies, poniendo en aprietos al subalterno David Lorente que sufrió una fea voltereta al hilo de las tablas.

No se amilanó el joven novillero que anduvo muy dispuesto y con entrega máxima, realizando un trasteo meritorio, aunque con poca templanza, algo difícil, ante un novillo, que se movía mucho y no siempre bien. Con la faena ya avanzada y el novillo más agotado llegaron los mejores momentos toreando al natural, cuajando varios muletazos de trazo largo y buen gusto. Para rematar su labor se tiró dos veces a matar sin muleta, la verdad, la primera mejor que la segunda, aunque en las dos veces se tiró muy derecho. Tardó en caer y cortó una sola oreja ante el disgusto del chaval.

El festival terminó dejando muchas dudas de cara al futuro. Ojalá salgan las cuentas.