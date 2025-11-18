Mujeres gitanas protagonizan en Cazorla una versión muy especial de 'La casa de Bernarda Alba'

El ciclo de 'Sala' del Festival Internacional de Teatro de Cazorla dio cobertura el pasado fin de semana al teatro más comprometido socialmente, de la ... mano de la compañía sevillana TNT, que de nuevo ha producido una muy particular versión de la inmortal obra lorquiana 'La casa de Bernarda Alba'.

Un montaje dirigido por Pepa Gamboa que ya fue estrenado y girado en 2009 y que ahora vuelven a protagonizar, entre otras, seis de las siete mujeres gitanas del asentamiento chabolista sevillano El Vacie que cambiaron sus vidas hace 16 años: Rocío Montero, Lole del Campo, Luna Guillén Lobato, Sandra Ramírez Montero, Carina Ramírez Montero, Tamara Ramírez y Amelia Suárez.

La nueva vida de este gran reto de TNT viene propiciada por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y recuerda lo que fue uno de los proyectos más emblemáticos de la compañía sevillana, objeto de grandes elogios y numerosos premios nacionales e internacionales, entre los que destaca el Premio Europeo Cultura Gitana a la Concordia 2010.

Trayectoria que también ha dejado una profunda huella El Vacie uno de los asentamientos de chabolas más antiguos de Europa, habitado mayoritariamente por familias de etnia gitana. Donde su primer contacto con el teatro ha servido tanto para dignificar al pueblo gitano como para ponerlo en contacto directo con la creación cultural. Y ello, subrayando el poder de liderazgo de la mujer gitana para cuestionar estereotipos contrarios a personas de esta etnia aún muy patentes en nuestras sociedades.

Tres generaciones

En esta tarea, subieron al escenario del Teatro de la Merced tres generaciones de mujeres pertenecientes a un entorno muy afectado por situaciones de pobreza extrema, marginación social y analfabetismo. Que han sido capaces de sobreponerse y sacar adelante de nuevo, de la mano de TNT y su directora, un complejo proyecto teatral cuyo resultado no puede ser más satisfactorio. Dejando patente para el repleto teatro cazorleño un dechado de autenticidad, espontaneidad y profesionalidad sobre las tablas que sin lugar a dudas enorgullecería al propio Federico García Lorca. Cuyo espíritu literario está íntimamente ligado a esta versión de su obra.

De tal modo que, sin entrar en la calidad actoral, técnica, escenográfica o del vestuario, solo es posible conmoverse ante semejante esfuerzo y, sobre todo, por el efecto que este puede tener de puertas para afuera y también de puertas para adentro de El Vacie. Para el empoderamiento de la mujer gitana y el conocimiento a través de la cultura de su papel dentro y fuera del asentamiento; así como de la situación real del pueblo gitano en el marco de una sociedad occidental y moderna como la española.