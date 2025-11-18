Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la obra 'La casa de Bernarda Alba' en Cazorla. J. L. G.

Mujeres gitanas protagonizan en Cazorla una versión muy especial de 'La casa de Bernarda Alba'

Esta producción de TNT, dirigida por Pepa Gamboa, está interpretada por actrices del asentamiento chabolista sevillano El Vacie

José Luis González

Cazorla

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:58

El ciclo de 'Sala' del Festival Internacional de Teatro de Cazorla dio cobertura el pasado fin de semana al teatro más comprometido socialmente, de la ... mano de la compañía sevillana TNT, que de nuevo ha producido una muy particular versión de la inmortal obra lorquiana 'La casa de Bernarda Alba'.

