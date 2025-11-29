El Ministerio de Cultura de Perú reconoce la trayectoria profesional de José Domínguez

La dirección del Ministerio de Cultura de Perú ha reconocido la trayectoria profesional del pintor marteño José Domínguez, así como su participación en representación de ... España en el ciclo de exposiciones que se han llevado a cabo en el país peruano en homenaje a su bicentenario. «Este reconocimiento supone un gran impulso, a la vez que satisfacción personal y profesional», explica Domínguez, quien asegura que menciones así animan a seguir trabajando porque refrendan que va «por el buen camino».

La organización seleccionó 15 obras del pintor marteño para este ciclo de exposiciones que tuvo como sedes Arequipa, Cuzco y Trujillo en Perú, y París. «Escogieron mis trabajos impresionistas de color, ciudades latinoamericanas, incluidos también tres motivos de España, dos de Madrid y uno de Jaén», detalla.

Al margen de los reconocimientos, Domínguez continúa trabajando en la línea del piramidismo cromático, un movimiento artístico global con raíces latinoamericanas y proyección universal, de la mano de sus compañeros Gotasi y Francisco Arroyo. Así, el pasado mes de julio hicieron una «gran muestra» en el Ayuntamiento de Newark (Nueva Jersey). Y de ahí, a la ONU.

Próximos meses

La obra de José Domínguez seguirá exponiéndose dentro y fuera de España en los próximos meses. Ha sido seleccionado para la muestra colectiva 'Semillas de la armonía' en Colombia, Perú, México, Brasil, Argentina y España. En enero estará presente en el castillo de Cammarata en Sicilia y un mes después, en la feria Banj Art Fairy en Corea.

Todo eso lo compagina con los preparativos de su próxima exposición individual en Jaén capital, que será en la capilla de los Baños Árabes en enero, donde presentará «una obra impresionista de urbanos y algunos trabajos figurativos, óleo sobre madera».

Además, la Universidad de Essex County de Nueva York ha aprobado recientemente un convenio para la creación de becas de arte que llevarán el nombre de José Domínguez. Una noticia que llena de orgullo a este pintor nacido en Martos cuya obra se va universalizando cada día más.