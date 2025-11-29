Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Domínguez posa con el reconocimiento peruano. Ideal

El Ministerio de Cultura de Perú reconoce la trayectoria profesional de José Domínguez

El pintor marteño ha representado a España en un ciclo de exposiciones en homenaje al Bicentenario del Perú

Ascensión Cubillo Villanueva

Ascensión Cubillo Villanueva

Jaén

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:48

Comenta

La dirección del Ministerio de Cultura de Perú ha reconocido la trayectoria profesional del pintor marteño José Domínguez, así como su participación en representación de ... España en el ciclo de exposiciones que se han llevado a cabo en el país peruano en homenaje a su bicentenario. «Este reconocimiento supone un gran impulso, a la vez que satisfacción personal y profesional», explica Domínguez, quien asegura que menciones así animan a seguir trabajando porque refrendan que va «por el buen camino».

