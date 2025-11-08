Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Chozo de Pitiminí en Sorihuela del Guadalimar. Cedida

La memoria de los oficios de nuestros antepasados 'escrita' en piedra seca

Una exposición en el antiguo Hospital de San Juan de Dios recoge el trabajo de unos investigadores que han catalogado 1.700 elementos en la provincia

Ascensión Cubillo

Jaén

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:13

25 años de investigación sobre el patrimonio material de las construcciones en piedra seca en la provincia de Jaén resumidos en una exposición. 'Piedra seca. ... Tradición y técnica' se puede visitar hasta el 29 de noviembre en el antiguo Hospital de San Juan de Dios de la capital, donde tienen protagonismo unas construcciones que, en su mayoría, van asociadas a oficios tradicionales, aunque también las hay de arquitectura civil o militar. Cabe recordar que esta técnica constructiva está declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.

