«El mayor regalo sería poder desarrollar alguno de los proyectos en los que trabajo»

Celia de Molina, actriz. / IDEAL La linarense participa en la serie 'Lejos de ti', que se ha estrenado en Italia y en la que ha compartido pantalla con Rosario Pardo Celia de Molina Actriz y creadora JÉSSICA SOTO LINARES Lunes, 22 julio 2019, 00:05

Celia de Molina sigue cosechando éxitos, esta vez en la pequeña pantalla. La linarense acaba de estrenar la serie 'Lejos de ti' en Italia con una gran aceptación por parte del público y donde ha compartido escenas con actores de renombre como la también jienense Rosario Pardo, y con otros actores como Pepón Nieto y Mariola Fuentes. Es la hermana de Natalia de Molina, ganadora de dos premios Goya, con la que tiene una química especial tanto dentro como fuera de los sets de rodaje. Tiene ya una dilatada trayectoria en teatro, que le apasiona, y trabaja en nuevos proyectos que le llevan a escribir y a crear su propia producción para televisión. Reivindica el papel de la mujer 'real' en el cine, frente a la perfección en lo que al físico se refiere por la que se decantan muchos directores. Tampoco olvida su Linares natal.

-La serie co-producida entre España e Italia, 'Lejos de ti' es su último trabajo, que ya se ha estrenado en el país italiano. ¿Qué nos puede contar de ella? ¿Se podrá ver en España también?

-Aún no hay fecha de estreno en España, pero espero que se pueda ver muy pronto. 'Lejos de ti' es una comedia romántica en la que tuve la suerte de trabajar como parte del elenco español. La historia transcurre, principalmente, entre Roma y Sevilla ya que cuenta la historia entre una española y un italiano que tras un primer 'encontronazo' quedan ligados el uno al otro de una forma bastante peculiar.

-Ha coincidido con actores y actrices de la talla de Rosario Pardo, Pepón Nieto, Mariola Fuentes... ¿Cómo ha sido la experiencia?

-La experiencia ha sido maravillosa. He tenido la suerte de trabajar con actores a los que admiro y con los que tantas veces he soñado. Cuando empezaba a estudiar interpretación Mariola era una de mis actrices favoritas, por ejemplo. Rosario, Pepón... Una maravilla poder compartir secuencias con ellos.

-¿Cómo ha sido recibida la serie en Italia?

-Ha funcionado muy bien y ha gustado muchísimo. Yo además tengo familia italiana y es muy emocionante saber que tu trabajo llega a las casas de tus amigos y familiares en otro país. Italia es mi segunda casa.

-¿Qué le ha aportado, profesionalmente hablando, este nuevo proyecto?

-Me ha aportado muchísimas cosas. He conocido profesionales con los que me encantaría repetir mil veces. Por ejemplo, el director de la serie, Iván Silvestrini, me siento muy afortunada de haber podido trabajar con él. También me ha dado la posibilidad de trabajar en Italia que, como ya te he comentado, es mi segunda casa y me encantaría poder desarrollar más proyectos allí.

Tranquilidad y experiencia

-A pesar de ser la menos conocida de las hermanas 'De Molina', usted no es una recién llegada a este mundo. ¿Cómo ha evolucionado como actriz con el paso de los años?

-Bueno, no soy la menos conocida, soy la segunda más conocida (Risas). Somos cuatro. Todo depende de cómo se mire. En cuanto a mi evolución es una pregunta que no sabría contestarte. Imagino que he ganado en tranquilidad y en experiencia, pero realmente esta es una profesión en la que siempre sientes que estás empezando.

-Ha hecho cine, televisión y teatro. ¿Dónde se siente más cómoda y dónde se ve desarrollando, sobre todo, su carrera artística?

-Como actriz he tenido la suerte de probar los tres medios y de disfrutar en los tres, ahora bien, los momentos que he vivido en teatro no los cambio por nada. En cuanto al desarrollo de mi carrera artística, en el último periodo estoy dando un giro hacia una parte más ligada al guión, a la dirección. Últimamente centro mis esfuerzos en desarrollar ideas, escribir, crear... y allí con lo que más sueño es con hacer una serie de tv creada por mí.

-Volviendo a su hermana (Natalia de Molina), ambas han compartido trabajo y la química entre ambas es evidente. ¿Qué destacaría de ella como compañera de reparto?

-Su verdad. Su capacidad de concentración. Su manera de adentrarse en los personajes es fascinante.

-¿Cuál es el mayor regalo que puede recibir una actriz como usted?

-Una como yo, no sé (risas). Para mí el mayor regalo profesional sería poder desarrollar alguno de los proyectos en los que estoy trabajando.

-Parece que los años restan en lugar de sumar a las actrices, ya que los directores suelen apostar por las nuevas generaciones y priman el físico en lugar de la experiencia. ¿Qué opina usted acerca de esto?

-Que hasta ahora es lo que les ha funcionado porque les ha dado dinero. Al final es mercado. Sin embargo, creo que es importante abrir otras realidades y poner el foco en otros sitios, otros aspectos, otros físicos... En realidad el 99% de los humanos somos gente fea, baja, gorda, alta, calva, con defectos... Nadie es Marilyn Monroe excepto Marilyn Monroe. La mujer siempre ha estado a expensas de una imagen dictada por los hombres y su deseo. Y eso se ha extrapolado a toda la sociedad. El cine, la tv, las revistas son un espejo (en este caso distorsionado) de lo que somos o queremos ser. Es donde nos miramos. Yo propongo mirarnos en otra portada, pero para eso tienen que dejarnos hacer, conquistar espacios y contar las cosas como las ve ese 99% que no tiene el culo de una gimnasta. Es difícil pero si demuestras que una barriga también vende, lo mismo la ponen en todos lados, mira 'Girls'. Es jodido, todo es dinero, pero al menos, esa barriga es menos dolorosa que un vientre en el que aprendes a odiar tu cuerpo y, por consiguiente, a ti misma.

Vínculo con Linares

-Usted es linarense y, pese a que a una edad temprana se marchó con su madre y sus hermanas a Granada, mantiene un vínculo muy especial con Linares. ¿No es así?

-Sí, mi padre sigue viviendo allí y también conservo amigos de la infancia.

-¿Visita a menudo la ciudad? ¿Qué recuerdos tiene de ella?

-No voy mucho, la verdad. Pero cuando voy la disfruto. Las tapas famosas son las de 'Graná' pero las que se merecen la fama son las de Linares. En Linares fui una niña muy feliz y eso, conforme van pasando los años, te vas dando cuenta de la importancia que tiene... Para mí, Linares es la niñez, la felicidad, el comienzo de la amistad, el primer amor... Muchos recuerdos arraigados a Linares y de los que se guardan para toda la vida. ¡Ah! Y las palabras 'asaura' o 'churretero'.

-¿Cómo ve desde la distancia la situación de Linares?

-Jodida. Con pena. Me da la sensación de que es un pueblo al que están dejando morir... La política, los políticos, no lo sé.

-¿Algún proyecto profesional en el que esté trabajando ahora mismo?

-Estoy escribiendo. Ahora mismo centro el tiempo en crear, escribir... Hace unos años hice una serie por internet que se llama 'El Antivlog' que tuvo mucha repercusión y me dio muchas satisfacciones profesionales. A día de hoy quiero continuar con ese proyecto pero en un formato más televisivo. Luchando estoy por darle voz a ese 99% de personas de las que te he hablado (risas). Ese proyecto fue excepcionalizar la normalidad y me apetece continuar.