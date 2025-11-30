Manuel Molina presenta en Cazorla su libro 'La Zaranda'

Manuel Molina González es un profesor prieguense de Literatura, doctor por la UNED con una tesis sobre la obra literaria de su paisano Niceto Alcalá ... Zamora, que dejó huella en Cazorla, donde ejerció su profesión durante dos décadas. Y que le sirvieron también para construir vida, familia y amigos, quienes le han recibido con los brazos abiertos estos días con motivo de la presentación de su nuevo libro: 'La Zaranda' (Eris Ediciones, 2025), una antología de artículos de opinión en la columna dominical de IDEAL encabezada con el mismo nombre.

Publicación que se suma a otros nueve libros de no ficción y siete más de ficción, entre los que destacan 'Manual para subcampeones' (2006), Haikus del olivar' (2014), 'Volverás abril' (2017), 'Días de perros' (2018) o 'Prieguo básico' (2024). Con lo que Molina, además de su trabajo diario como profesor en los distintos centros de educación secundaria por los que ha pasado, se podría decir que es un vocacional hombre de la Cultura con mayúscula.

Particularidad que, como no podría ser de otro modo, vuelca cada domingo desde hace ya más de veinte años en su columna 'La Zaranda'. Por lo que ya son más de mil los artículos que le contemplan desde esas páginas. «Con vida propia», como el mismo reconoce, «porque ya no me pertenecen a mí, sino a mis lectores y lectoras». Razón por la cual es muy pertinente la publicación de esta antología que presentó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cazorla, junto a tres amigos: Miguel Ángel Tíscar, Ramón Poblaciones y José Luis González; y ante un auditorio repleto también de respeto y cariño hacia él y su obra.

Andaluz de bien

Compuesta de 78 artículos que ocupan 172 páginas de fácil lectura, escritas por «este andaluz de bien, cordobés, jaenero y cazorleño, con el deseo de contribuir a una mejora de nuestra convivencia, utilizando la reflexión y exposición serena sobre temas de interés común», según palabras de Ramón Poblaciones. Y es que sus crónicas son, para Miguel Ángel Tíscar, «simples ejercicios de sentimientos con fines éticos; una ética combativa y siempre racional que busca zarandear las normas de una moral social que, no por aceptada y duradera, no deba ser replanteada, analizada y, en su caso, cambiada». Porque Molina opina, «como hoy día no se acostumbra, con respeto y sin perder el norte de la veracidad no exenta de una clara y diáfana libertad de pensamiento; conformando ahora un libro que es un compendio de inteligencia social, de literatura, de pensamiento crítico y ante todo de experiencia vital», finalizó José Luis González.

Cuando tocó el turno en la presentación a Manuel Molina quiso poner el acento en una característica especial de dos de los intervinientes que le precedieron en la palabra: Poblaciones y Tíscar, muy al contrario que él, taurinos de pro. «Lo que demuestra que uno puede tener opiniones distintas a las de sus amigos, defenderlas y que no pase nada, algo por desgracia muy inusual hoy día», se lamentó el escritor. Después, recordó sus comienzos como columnista de IDEAL: «Yo llegué a esto de la opinión un mes de agosto porque un columnista se iba de vacaciones y no tenían a nadie para cubrirlo, siendo yo entonces corresponsal de este periódico en Cazorla. Remedios Morente, jefa de redacción, me propuso escribir durante esas cuatro semanas. Aquello daba un poco de pavor por temor a no estar a la altura, en un periódico en el que firmaba gente como Vicente Oya al que yo admiraba muchísimo. Pero lo sopesé como un reto durante ese mes: si no lo hago bien nadie se acordará de esto. Parece ser que no lo hice demasiado mal y me dijeron que continuara, escribiendo siempre, he de reconocer, con total libertad».

El arte de opinión

Molina reconoció, sin embargo, que no es fácil alcanzar en este arte de la opinión «el nivel que tuvieron, por ejemplo, Manuel Alcántara o el propio Vicente Oya». Así que, ante la propuesta de la editorial para esta antología, mostró su escepticismo porque «no estaba muy seguro de a quién podría interesar esto». «Pero me convencieron –admitió- y seguí adelante escogiendo 250 artículos en una primera criba, descubriendo al releerlos que seguían vigentes, lo que me animó bastante y me trajo al recuerdo al propio Vicente Oya, un hombre que era 'machadanamente' bueno y que me decía 'Manolo tú escribe, pero no te metas con la gente».

También tuvo un recuerdo para otros columnistas jienenses como Fernando Arévalo, Alfredo Ybarra o Andrés Ortiz Tafur. Quienes, «como yo, dan voz a quien no la ha tenido, a quien sufre o, simplemente, a quien ha hecho algo bueno, porque como yo siempre digo: las noticias malas vuelan, pero a las buenas hay que empujarlas». Y, en este camino, subrayó el autor, «me ha acompañado Antonio Machado desde que conocí de él, complementado por Miguel Hernández, ambos muy en contacto con esta provincia»; con el ejemplo también, finalizó, «de personas como Enrique Múgica, con el que comparto preocupaciones comunes: la justicia, la sanidad y la educación públicas». Buenos referentes para un buen profesor, buen escritor y buena persona.