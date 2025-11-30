Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Presentación del libro. J. L. G.

Manuel Molina presenta en Cazorla su libro 'La Zaranda'

Se trata de una antología de sus artículos de opinión en la columna dominical del mismo nombre en IDEAL

José Luis González

Cazorla

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

Manuel Molina González es un profesor prieguense de Literatura, doctor por la UNED con una tesis sobre la obra literaria de su paisano Niceto Alcalá ... Zamora, que dejó huella en Cazorla, donde ejerció su profesión durante dos décadas. Y que le sirvieron también para construir vida, familia y amigos, quienes le han recibido con los brazos abiertos estos días con motivo de la presentación de su nuevo libro: 'La Zaranda' (Eris Ediciones, 2025), una antología de artículos de opinión en la columna dominical de IDEAL encabezada con el mismo nombre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional investiga la muerte de dos jóvenes en Jaén
  2. 2 Consternación en Jaén por la muerte de dos menores
  3. 3 El Ayuntamiento de Jaén decreta tres días de luto por la muerte de dos jóvenes
  4. 4 El alumbrado navideño gana en decoración y llega a más rincones del municipio
  5. 5 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  6. 6

    El Real Jaén, a sellar su portería para sumar los tres puntos en Chapín
  7. 7 Diputación colabora con el Ayuntamiento de Cazalilla para abrir un edificio multiusos en la localidad
  8. 8 José María Cuadrado Montañez, reelegido como presidente de ANPE-Jaén
  9. 9 Condenados dos salones de juegos de Linares por permitir la entrada a un ludópata que lo tenía prohibido
  10. 10 Personas con discapacidad y centros educativos trasladan sus necesidades para el PGOM

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Manuel Molina presenta en Cazorla su libro 'La Zaranda'

Manuel Molina presenta en Cazorla su libro &#039;La Zaranda&#039;