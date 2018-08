Maita Vende Ca alegra hasta las piedras de las Ruinas de Santa María Antonio Caña, a la izquierda, con su extraordinaria banda, llevó la alegría a Cazorla. / J. L. GONZÁLEZ El cantautor y compositor y su banda dejaron en el 'Cazorla Flamenca' canciones de su último disco, 'X20+, y varios de sus grandes éxitos JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Cazorla Viernes, 17 agosto 2018, 01:30

Pasó Maita Vende Ca por el escenario de las Ruinas de Santa María y hasta las piedras se alegraron. Esa pasión gaditana por la música de nuestra tierra corre por la sangre de Antonio Caña y de su extraordinaria banda, compuesta por músicos que son sus paisanos en la forma y en el fondo. Con tales ingredientes, se dibujó una sonrisa en el 'Cazorla Flamenca', la de esta ola llegada desde San Fernando hasta el 'mar de olivos'. El público que prefirió perderse la Supercopa de Europa de fútbol - curiosa coincidencia incompatible - disfrutó de lo lindo en la hora y media de concierto. Maita Vende Ca desgranó los temas de su último disco, 'X20+', y varios de sus grandes éxitos, los que le teletransportaron a la cúspide de la música española y que formaron parte de trabajos de los que vendió millones de copias.

Se nota que algo radical ha cambiado en su vida. Comenzando por su propio físico, trabajado en el gimnasio, y su aspecto facial. La cabeza rapada y una barba generosa confieren otra luz a sus ojos y a su eterna sonrisa; quizás más madura, más pausada, como un remanso de paz en alguna de las cálidas playas de su tierra. Eso sí, sobre el escenario Antonio Caña es un remolino de juventud renovada. No para de correr, de bailar, de bracear y, sobre todo, de regalar besos y cariño a su gente, a su 'tribu', como a él le gusta llamarlos. Para el fotógrafo es toda una proeza cazarle con una instantánea en la que alguna parte de su cuerpo no se encuentre en movimiento, difusa y buscando al instante un espacio distinto al observado desde el visor de la cámara.

Porque el de San Fernando canta y siente a la vez. Sin ir más atrás en el tiempo, los temas de 'X20+' como 'La Tribu Maita', 'Penas al aire', 'No hay luz sin día' o 'Ya no lloro' se describen por sí mismos, por la primera impresión que el propio título delata. Son canciones escritas desde su experiencia vital, productos de los momentos buenos y malos que le han traído hasta aquí. También nos hablan de quienes son los responsables de la fuerza con la que su corazón sigue latiendo, de su gente. No podría haber encontrado mejores partenaires para colaborar en este disco que Juanito Makandé, la Mari de 'Chambao', María Jiménez, El Canijo de Jerez, Alex O'Dogherty, Sandra Carrasco o Comando Triana.

Mismos resortes afectivos que los que contienen sus canciones pasadas, como 'Amor, amor', conocida y cantada a coro por todo el público. Mención aparte merece su versión 'Che cossè l'amor', de Vinicio Capossela, traída desde Italia hasta el sur de España, desde la tierra de la pasta y la pizza hasta la del 'pescaito' frito y el gazpacho, con todo lo que eso conlleva.