Lydia Lucía Pérez recibe el primer premio del concurso 'Carta a un militar español'

El reconocimiento de las Fuerzas Armadas a una chica que con palabras ha sabido capturar el espíritu de los militares españoles. La estudiante del Sagrado ... Corazón de Bailén Lydia Lucía Pérez ha recibido este miércoles el primer premio del concurso Carta a un militar español', resultando ganadora entre casi 5.000 participantes.

La estudiante ha conseguido el galardón gracias a su carta 'El eco de vuestros pasos', en el que como ya explicó a IDEAL en una entrevista, intentó mezclar varias ideas. «Quería tratar varios temas, como el de la dana, que nos impactó mucho a todos (…) En el instituto recogimos alimentos y lo de los voluntarios también fue increíble. Así que con eso y con que yo soy de Bailén, quería destacar mis raíces, y cómo desfilan los militares todos los años con la Virgen de Zocueca».

En su carta Lydia Lucía subraya el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad, y demuestra que conoce perfectamente el significado de la Defensa Nacional como elemento esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de España y de los españoles, y valora y se identifica con la Historia de España y con el esfuerzo que hacen las Fuerzas Armadas para defender los intereses nacionales.

Durante su discurso hizo referencia a la batalla de Bailén, aseverando que «la valentía y la entrega trasciende el tiempo». Respecto a las Fuerzas Armadas, destacó su «sacrifico constante, que el estar ahí donde más se los necesite no es un lema, es la realidad. Ellos demuestran que servir es la forma de mostrar más nobleza, y que esos valores deben seguir vivos para alcanzar la verdadera grandeza», ha expresado.

La estudiante ha recibido el galardón de manos de la ministra de Defensa Margarita Robles, quien quiso agradecer el trabajo que realizan los militares en el día a día, «pues no hay mayor acto de generosidad que dar la vida por los demás».