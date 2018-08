Lluvia de estrellas... y meteoros Lluvia de Perseidas. / IDEAL Como cada mes de agosto, este espectáculo astronómico se podrá ver desde cualquier parte de la provincia en su apogeo en la noche del 12 al 13 El cielo de Jaén es uno de los mejores de Europa para disfrutar del fenómeno veraniego de las Perseidas LEONARDO LÓPEZ JAÉN Domingo, 12 agosto 2018, 18:45

Subir a una montaña y tumbarse a observar el espectáculo del cielo. Esa es la mejor forma para observar las Perseidas o, como se conoce popularmente, las Lágrimas de San Lorenzo. Además no es ningún plan para románticos, sino que es lo que aconsejan los astrónomos si se quiere observar este fenómeno en su totalidad. El fenómeno transcurre cada año de manera idéntica, aunque su densidad depende del tiempo que hace del último paso del cometa que lo provoca. En este caso el cometa que provoca esta lluvia de meteoros es el cometa Swift-Tuttle -el 109P Swift-Tuttle para la comunidad científica- que responde al nombre de sus descubridores: Lewis Swift y Horace Parnell Tuttle. El efecto que se produce es el de los restos de este cometa a su paso alrededor del sol que dejan un rastro de materia que es lo que observamos. Al contrario de lo que pudiera parecer, es el paso de la Tierra por la zona en que quedaron en suspensión la que provoca el fenómeno, y no a la inversa.

En cualquier caso, el origen de este fenómeno es muy distinto al de por qué se le decidió denominar como Lágrimas de San Lorenzo. Esta denominación proviene de la Edad Media cuando se decía que las estrellas fugaces eran como las lágrimas que derramó este santo cuando fue quemado en la hoguera. La razón es que el punto en el que más Perseidas se ven coincide en torno al 10 de agosto, día de San Lorenzo.

LOS MEJORES LUGARES Alcalá la Real Observatorio Andaluz de Astronomía Cerca del Castillo de Locubín El Cerro de la Nava La Pandera Lugar situado en la carretera que une Los Villares con Valdepeñas de Jaén Torredelcampo El actual asentamiento de El Berrueco Municipios de la sierra jienense Como Huelma o Santiago de la Espada

Sin embargo, las Perseidas no es el único fenómeno de este estilo que se produce a lo largo del año. «Esto no deja de ser una lluvia de meteoros como las que tenemos todos los días del año aunque no sean visibles. Esta lluvia es la más visible pero no la más importantes ya que hay otras muy conocidas que se producen a lo largo del año como son las Cuadrántidas, que caen en enero, o las Gemínidas que se producen en diciembre», afirmó Francisco Espartero, doctor en astrofísica y director del Observatorio Andaluz de Astronomía de Alcalá la Real.

Las previsiones para este año

Pese a que el punto más álgido en el que se pueden observar este fenómeno es en los días 12 y 13 de agosto, las Perseidas se están pudiendo ver antes y se podrán ver también después de esta fecha. Aproximadamente, desde el pasado 23 de julio se están pudiendo ver estos restos que deja el cometa Swift-Tuttle y se calcula que durará alrededor de un mes. «Las Perseidas ya se pueden ver pero nosotros calculamos que el pico máximo se producirá en la madrugada del día 12 al 13 de agosto sobre las 1:00 horas de la madrugada», afirmó el astrofísico Francisco Espartero. Además según los cálculos que hacen desde el Observatorio Andaluz de Astronomía, estiman que en este periodo se podrán ver alrededor de 60 objetos por hora. Aparte, las condiciones meteorológicas ayudarán a que la observación de las Perseidas sea la mejor posible. «Este año va a ser uno en los que mejores condiciones meteorológicas vamos a tener porque no va a haber luna llena, ya que la luz que emana de ella supone contaminación lumínica y porque además las temperaturas también van a bajar», aseveró Francisco Espartero.

Sin embargo, no se podrá disfrutar de este espectáculo si no se toman las medidas adecuadas para ello. «Por raro que parezca, nosotros siempre recomendamos que la gente no utilice telescopios ni ningún otro aparato para observar el cielo porque al final se centran en una parte del cielo y eso les impide ver los objetos», explicó el director del Observatorio Andaluz de Astronomía. También es muy importante alejarse de los sitios en los que haya contaminación lumínica, es decir; en los que haya mucha luz porque entonces es imposible observar las estrellas.

Actividades

Este fenómeno es perfecto para aquellas parejas más románticas, pero también para las asociaciones científicas para divulgar la astronomía entre la sociedad a través de actividades. Nosotros estamos trabajando con asociaciones para llevar a cabo actividades, la última que hicimos que fue con el fenómeno del eclipse de la luna roja al que vinieron más de 400 personas», destacó el director del Observatorio Andaluz de Astronomía.