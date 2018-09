La lluvia no despeina a los rockabillys Dos espectadores en el primer concierto de la jornada de ayer. / M. Á. C. El Festival Alligator Rockin continúa hasta hoy en la caseta municipal Jaén Arena en lugar del parque de la Concordia de Jaén MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Domingo, 16 septiembre 2018, 00:12

Ser rockabilly es sobre todo una forma de afrontar la vida, «más romántica», por la manera «de vestir y de actuar y ver las cosas distintas». Así lo aseguró uno de los rockabillys más famosos de la capital jienense, Carlos Montoro. Incluso se podría decir que ni la lluvia puede con ellos y sus peinados imposibles (Gene Vincent, Johnny Cash o el propio Elvis Presley son los máximos exponentes de este subgénero del «rock and roll» nacido en la década de los cincuenta). Y es que la décima edición del festival Alligator Rockin 2018 continuó ayer y lo hará hoy en la caseta municipal Jaén Arena, en el ferial y bajo techo, por la previsión de lluvia, manteniéndose los horarios (hoy desde las 13:30 horas, la entrada es gratuita).

Los que lo llevan en la sangre, a los que les llama la atención e incluso aquellos a los que les atrae únicamente la música en vivo y en directo y espectáculos diferentes están de enhorabuena estos días en Jaén.

La jornada de ayer contó con las actuaciones de The Gold Diggers, Santa Rosa, The Radions, Cat Club, el plato fuerte de Darrel Higham & The Enforces, Dj Eli y Dj Zapata. Hoy se podrá disfrutar de Scorcia & The Rusafians.

El Alligator Rockin, un festival consolidado a nivel provincial, regional y nacional e, incluso, «el más importante de este estilo musical en España que permitirá disfrutar durante cuatro días en Jaén capital de la mejor música rockabilly», como resaltó el concejal Manuel Heras en su presentación, cuenta además con varios stands con ropas características y donde poder disfrutar de una paella y otras viandas durante toda la jornada.

Pese al contratiempo de cambio de escenario son miles las personas que han disfrutado en algún momento del festival, según la organización, tanto de la ciudad como llegadas de distintos puntos del país.