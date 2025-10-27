La llegada del pueblo gitano a Jaén, recogida en un monográfico El programa de actos para conmemorar esta efeméride tendrá nuevas citas en las próximas semanas

'El lungo Drom de los calés chalando a Jaenete. El largo camino de los gitanos llegando a Jaén' es el título del monográfico que se presentó este lunes en el Aula de Cultura de la Diputación. La publicación de esta revista, que cuenta con la colaboración de la Administración provincial, forma parte del calendario de acciones que la Asociación Sinando Kalí ha diseñado para conmemorar el 600º aniversario de la llegada del pueblo gitano a la provincia de Jaén.

En la presentación tomaron parte la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén, Ángeles Díaz, y la presidenta de la Asociación Sinando Kalí, Mari Carmen Carrillo.

La conmemoración de esta efeméride, que se viene recordando en la ciudad con diferentes actuaciones, tendrá nuevas citas en las próximas semanas con actividades abiertas a toda la ciudadanía: desde talleres sobre arte y expresión gitana en colaboración con la Universidad de Jaén hasta representaciones teatrales y lecturas dramatizadas sobre la historia calé pasando por actuaciones musicales de jóvenes artistas gitanos de la provincia o mesas de diálogo con asociaciones y colectivos.

El broche final de este programa tendrá lugar el próximo 21 de noviembre, con el acto institucional del Día de los Gitanos Andaluces, acompañado de actuaciones de flamenco, degustaciones gastronómicas, exposiciones y convivencia cultural.

«Esfuerzo compartido»

Actividades «que son posibles gracias al esfuerzo compartido de muchas manos«, en palabras de Ángeles Díaz, quien agradeció la colaboración de todas las entidades que han hecho posible esta programación: la Diputación Provincial de Jaén, el Ayuntamiento de Jaén, el Patronato Municipal de Asuntos Sociales, la Universidad de Jaén, la Junta de Andalucía, la Fundación Secretariado Gitano, Sinando Kalí, y «todas las asociaciones y personas que, desde el compromiso y la generosidad, han contribuido a esta celebración colectiva».

La edil de Asuntos Sociales anunció que en el próximo pleno municipal se llevará a aprobación el Reglamento del Consejo Local del Pueblo Gitano de Jaén, un órgano de participación que permitirá que las entidades gitanas tengan «voz, presencia y capacidad de propuesta en las políticas públicas locales».