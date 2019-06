Literatura, teatro y música para entregarse a los pecados capitales Un puñado de actores y la música de Ambolias confluyen en 'Pecarock', el proyecto escénico de Esther Aranda A. ORDÓÑEZ JAÉN Domingo, 9 junio 2019, 21:08

Literatura, teatro y música al servicio de los pecados capitales. Con estos ingredientes se convoca al público jienense a una gran velada que tendrá lugar el próximo lunes, 10 de junio, en el Teatro Darymelia de la capital (21.00 horas). Pecarock es una idea original de Esther Aranda, donde se implican diferentes actores, autores y músicos jienenses en un espectáculo madurado durante meses y que tomará su forma definitiva en el teatro jienense .

El montaje, dirigido por Miguel Ángel Karames, se estructura a través de siete textos, uno por cada pecado capital, realizados por la propia Esther Aranda, y por Kike Ganso, Ana Isabel García Parra, Sonia Jiménez Tirado, Vicente G. Mestre, Araceli Pulpillo y Jesús Tíscar. Esos textos son la base de las interpretaciones de Laura Angulo, Gloria Araque, Esther Aranda, María Jesús Biedma, Martín Guerrero, María Martínez, Guerrero Santisteban y Antonio 'El Tabanco'. Y esa comunión con los pecados capitales sucede en un bar improvisado en el escenario del Darymelia, donde el grupo Ambolias pone la banda sonora.

Textos inéditos

Todos los textos son inéditos y han sido creados expresamente para este espectáculo. Posteriormente se buscó a los actores que llevarían a escena cada texto, cada pecado, y ahí comenzó un intenso trabajo de meses y meses que ahora ve la luz. Respecto al germen, a la idea inicial por la que nace este proyecto, Esther Aranda indica que esta temática de los pecados capitales le ha interesado desde siempre. «Me llamaba la atención por aquello de ¿por qué esto está mal y esto esta bien? ¿Quién decide por qué nos juzgan o por qué nos juzgamos? Y es que esto realmente lo inventó la iglesia católica; solo con dar un paso atrás, por ejemplo la lujuria, en la época del imperio romano, con aquellas bacanales, no se trataba como un pecado, sino que es algo que se ha utilizado para castigar, a la mujer principalmente. Y es ahí donde surge mi curiosidad por esa doble moral», asevera Aranda.

La idea estaba ya, pero hacía falta elegir a los autores de los textos, y a cada uno le fue concediendo un pecado. «Tenía claro -continuó- que quería contar con ellos, por un lado porque son conocidos, como es el caso de Tíscar, que me encanta como escribe, y que tenía claro que quería que trabajase sobre la soberbia, y recogió la petición sin problemas. Por otro lado, quería plantearle a otros autores pecados que en principio fueran contrapuestos a su carácter. Sonia Jiménez, por ejemplo, es una amiga y una escritora que en mi opinión hace una poesía muy moderna, con mucha metáfora, y quería verla en algo muy diferente a esa ternura suya tan característica, y por eso pensé para ella en la ira. Araceli Pulpillo, que es una persona muy noble, le planteé la envidia, que no va nada con ella... Para Ana, que es una magnífica cocinera, no había duda de que tenía que escribir sobre la gula; y luego hay también autores que han sido un descubrimiento, como Vicente García Maestra, que fruto de encuentros y conversaciones también encajaba en el proyecto...». La elección de los actores también era algo que tenía muy claro la impulsora de este proyecto, sobre todo tres de sus compañeros en el Laboratorio de Teatro. Y por supuesto la banda Ambolias, con su repertorio, también encajaba perfectamente para aportar esa parte musical del proyecto.

Con este plantel de profesionales, y con los textos, llegaba la segunda parte del proyecto, que suponía encajar todas las piezas y conjugar diferentes sensibilidades. Y así arrancó la adaptación de los textos de cara a la puesta en escena, los ensayos, etc. El lunes llega el momento de cerrar el círculo a tantos meses de trabajo, con la puesta en escena en el Teatro Darymelia. Las entradas están disponibles, por diez euros, en Librería Metrópolis y Asamblea de Majaras (ambos en la calle Cerón), en la Taberna Sanatorio (calle Cuatro Torres), a través de los miembros del proyecto, y el mismo día de la función, en la taquilla del Darymelia.