La linarense Petra Martínez recibe la Medalla de Oro de la Academia de Artes Escénicas

La Academia de las Artes Escénicas de España ha hecho pública las personas reconocidas con la Medallas de Oro y Distinciones de Honor, entre los ... que se encuentra la actriz linarense Petra Martínez. Estos galardones significan un reconocimiento a las personas o entidades con una trayectoria profesional sobresaliente en el ámbito de las artes escénicas, que han contribuido a dar visibilidad, potenciar y engrandecer la profesión desde su práctica diaria.

Petra Martínez Premio Nacional de Teatro en 2022 junto a su indisoluble compañero Juan Margallo. Su trabajo ha destacado por un enorme compromiso con el arte y la sociedad a través de sus creaciones, tal y como destacó el jurado de dicho premio. La pareja también recibió el Max de Honor ex aequo en 2025.

Petra inició su carrera en el Teatro Independiente y su trayectoria está íntimamente ligada a grupos imprescindibles como Tábano o Gayo Vallecano. Desde la compañía Uroc Teatro supieron incorporar las tendencias escénicas más innovadoras, conservando esta actitud durante más de 60 años.

El resto de artistas que recibirán la Medalla son: Belén Rueda, Carlos Hipólito, Daniel Martínez de Obregón, José Carlos Martínez, José María Viteri y Rosalba Rolón. La ceremonia y posterior Cena de Gala tendrán lugar por segundo año consecutivo en el Teatro Calderón de Valladolid, obedeciendo a la voluntad descentralizadora de la Academia, el 15 de diciembre.