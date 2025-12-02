Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Petra Martínez en una imagend e archivo IDEAL

La linarense Petra Martínez recibe la Medalla de Oro de la Academia de Artes Escénicas

Estos galardones significan un reconocimiento a las personas o entidades con una trayectoria profesional sobresaliente

Jesús Jiménez

Jaén

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:10

Comenta

La Academia de las Artes Escénicas de España ha hecho pública las personas reconocidas con la Medallas de Oro y Distinciones de Honor, entre los ... que se encuentra la actriz linarense Petra Martínez. Estos galardones significan un reconocimiento a las personas o entidades con una trayectoria profesional sobresaliente en el ámbito de las artes escénicas, que han contribuido a dar visibilidad, potenciar y engrandecer la profesión desde su práctica diaria.

