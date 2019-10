Leonardo Hernández: «Cerrar el año en Jaén es un privilegio» EFE Previa a la corrida de toros será la de rejones, que se celebrará el domingo con Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Lea Vicens ÁNGEL A. DEL ARCO Jaén Viernes, 11 octubre 2019, 00:45

Leonardo Hernández es un rejoneador nacido en Badajoz hace 31 años, que en la temporada que está a punto de terminar ha sido una de las mejores de su carrera, quizás la mejor, con triunfos de gran resonancia en algunas de las principales plazas y ferias de España y Francia y, sobre todo, con una gran regularidad, sumando triunfos y puertas grandes en cada actuación.

-¿Ha sido la temporada 2019 la mejor de la carrera de Leonardo Hernández?

-Pues quizás la temporada 2019 ha sido la más importante de mi carrera, tardes importantísimas, momentos muy redondos, sensaciones importantísimas y me voy con una sensación muy bonita de la temporada. La verdad es que ha habido triunfos muy rotundos, dando el nivel que quería, estando muy contento de cómo han rodado las cosas.

-Cerrar temporada en Jaén, la última feria de la temporada, coso que además está gestionado por tú apoderado. ¿Cuáles son sus sensaciones?

-Cerrar el año en Jaén para mí es un privilegio, un sueño. Es la plaza donde queremos terminar todos, yo por lo menos es donde siempre quiero terminar, es la última feria del año, es una plaza con una categoría tremenda, una afición con muchísima sensibilidad y calidad. Voy a llegar lo más preparado posible, con la mejor mentalización para poder hacer cosas importantes. Es un día importante y espero que salgan las cosas cómo han venido saliendo hasta ahora.

-¿Cuántos caballos va a llevar a Jaén, cuáles son las estrellas?

-Llevaré nueve caballos, son los que caben en mi camión. Ahora mismo los mejores caballos que tengo son 'Enamorado', un caballo fuera de serie, con unas calidades tremendas. Es un caballo elástico, con valor, con temple, siendo la figura indiscutible de mi cuadra. También llegan en un momento fantástico 'Sol', que está haciendo una temporada muy buena. 'Calimocho', 'Xarope', 'Alcuchete', todos son caballos que andan en un nivel tremendo, dándome todos ellos triunfos importantísimos y espero que todos estén a una gran altura en Jaén.

Andy Cartagena

«Voy con muchas ganas de refrendar la gran temporada realizada»

Andy Cartagena es un rejoneador alicantino con una amplia trayectoria profesional, siendo uno de los más importantes que hay en la actualidad. Espectacular en su monta, llegando con facilidad al tendido, luciendo mucho sus caballos con bailes y saltos que son muy del gusto del aficionado. Al igual que sus compañeros de cartel, la temporada 2019 está llena de actuaciones y grandes triunfos, 26 corridas toreadas con 72 orejas cortadas dan la dimensión de un rejoneador histórico.

-Vuelve a Jaén después de varias temporadas sin hacerlo. ¿Cuáles son las sensaciones?

-Llego a Jaén con mucha ilusión después de nueve o diez años sin acudir. En Jaén y en su provincia tengo grandes amigos que me siguen por muchos sitios. Sobre todo, tengo la intención de dejar un gran sabor, con esa intención voy al festejo del domingo.

-¿Qué balance hace de la temporada que va a terminar ahora en Jaén?

-Cierto, la tarde de Jaén va a ser la última de la temporada europea, viajando en los próximos días a Méjico, dónde tengo preparada una temporada intensa con muchos festejos, empezando en la localidad de Morelia.

Por lo que respecta a la temporada europea, estoy muy contento, he tenido grandes resultados, dando siempre la cara, consiguiendo triunfos que me han dejado muy satisfecho y contento en líneas generales.

-¿Qué le dice a la afición de Jaén cuando se acerca el día del festejo?

-Que no falten, que vayan con alegría, que van a ver un gran espectáculo. Voy con muchas ganas de refrendar la gran temporada realizada. Llevo a Jaén una gran cuadra de caballos cómo, 'Cupido', 'Bandera', 'Pintas' o 'Mediterráneo'. 'Inocente' es un caballo de casa, que va a sorprender, actuando sin el cabezal, un espectáculo que seguro va a sorprender a todo el mundo.

Lea Vicens

«He luchado y trabajado mucho para llegar al sitio donde estoy»

La francesa Lea Vicens es el actual número uno del escalafón, los dos anteriores también lo fue. No es la primera rejoneadora de la historia, pero sí la que ha conseguido mayores logros. Su trayectoria ascendente es imparable, abriendo por vez primera la Puerta Grande de la Monumental de Las Ventas en Madrid.

-Por tercer año consecutivo primera en el escalafón. La primera mujer en conseguirlo. ¿Qué balance hace de estos tres años?

-No ha sido nada fácil, una alegría inmensa, aunque lo que más me satisface son los resultados obtenidos en cada plaza. Este año, además, soy la primera en el número de orejas cortadas en plazas de primera. Desde niña he luchado y trabajado mucho para llegar al sitio donde estoy, pero estoy viviendo momentos muy bonitos y únicos. He salido a hombros por primera vez en Madrid, algo maravilloso, al igual, que la puerta grande de Los Cónsules en Nimes, mi tierra, que me hizo especial ilusión.

-Se presenta en Jaén, donde hay una gran afición a los toros y al caballo. ¿Cómo se encuentra el ánimo de Lea Vicens cuando se acerca el día del festejo?

-Siento una gran felicidad de poder torear en Jaén, es de las pocas plazas importantes en las que todavía no he toreado, por eso estoy feliz y a la vez responsabilizada. Además, la de Jaén es la última de la temporada y me gustaría pasar el invierno contenta y feliz después de triunfar en mi última corrida, que me deje un buen sabor de boca. Solo pienso en estar a la altura, dar una gran tarde y salir a hombros.

-El interés en Jaén por ver a Lea Vicens y su gran cuadra de caballos es alto. ¿Nos puede decir en que caballos debemos de fijarnos?

-Voy a llevar diez caballos a Jaén, todos importantes, ningún potro, esos los dejó para plazas más chicas o de menos responsabilidad. Estoy muy contenta con todos ellos, aunque, claro, si te tengo que decir alguno me quedo con 'Diluvio', 'Bético' o 'Guitarra', aunque insisto, soy feliz con la cuadra de caballos que tengo.