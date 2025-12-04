Laura Revuelta aborda en Jaén la influencia íbera en la obra de Picasso

'Picasso, el más íbero de los íberos' es el título de la charla que dará la crítica de arte, comisaria de exposiciones y periodista ... Laura Revuelta este jueves en Jaén dentro del ciclo 'Encuentros en el Museo Íbero', organizado por el Centro Andaluz de las Letras. La actividad será a las 19:00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Revuelta abordará las influencias de los exvotos íberos en la obra de Picasso basándose en dos piezas de los fondos del museo: la pequeña cabeza de caliza Dea Caelestis y un exvoto masculino, hallados en Baena y Linares respectivamente.

«Picasso se fija por primera vez en el arte íbero en 1906 con motivo de una exposición que se celebra en el Museo del Louvre de París, en la que se reúne buena parte de las piezas expoliadas o compradas en los yacimientos del sur de España, entre ellos los que se ubican en la provincia de Jaén», explica Laura Revuelta.

Es tal la fascinación que el artista siente por esta cultura primitiva que se llega a ver involucrado en el robo de dos piezas expuestas en esa muestra, una «historia fascinante» de la que hablará en el Museo Íbero.

«La influencia del arte íbero en Picasso y el nacimiento del cubismo resulta tan evidente que sorprende que no se haya reivindicado tal influjo hasta hace bien poco», asegura Revuelta, quien argumenta que basta con observar un busto íbero y alguno de los retratos y autorretratos que pinta en esos años finales de la primera década del siglo XX para ver «las semejanzas que son muchas, por no decir que son casi idénticas». Valgan como ejemplos la forma de los ojos almendrados o la frontalidad de las imágenes.

De ahí que la periodista resuma todo lo anterior en una idea: «O Picasso es el más íbero entre los íberos, como dice el título de la charla, o los íberos fueron los primeros y los más cubistas entre los cubistas».

'Arte parece, plátano es'

El último ensayo que acaba de publicar se titula 'Arte parece, plátano es' (editorial Taurus), donde defiende la tesis de que el arte de una época determinada no se entiende sin mirar al pasado. «No hay futuro sin presente y sin pasado. Ninguna de las revoluciones que se ha producido en el arte a lo largo de la historia hubiera sido posible sin lo que sucedió con anterioridad», manifiesta.

Si bien entiende que el arte contemporáneo provoca un «cierto rechazo porque se ha hecho muy complejo y a veces induce más a la broma que a lo serio», recuerda que el arte de cada época ha sido «bastante incomprendido» en su propia época. En este punto pone como ejemplo el caso del impresionismo, denostado a finales del siglo XIX mientras que ahora arrasa en los gustos del gran público. De ahí que insista en la necesidad de darle una oportunidad al arte contemporáneo y explicarlo.