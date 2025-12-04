Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Laura Revuelta. Ideal

Laura Revuelta aborda en Jaén la influencia íbera en la obra de Picasso

La crítica de arte, comisaria y periodista participa este jueves en el ciclo 'Encuentros en el Museo Íbero'

Ascensión Cubillo Villanueva

Ascensión Cubillo Villanueva

Jaén

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:32

'Picasso, el más íbero de los íberos' es el título de la charla que dará la crítica de arte, comisaria de exposiciones y periodista ... Laura Revuelta este jueves en Jaén dentro del ciclo 'Encuentros en el Museo Íbero', organizado por el Centro Andaluz de las Letras. La actividad será a las 19:00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

