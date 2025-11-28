Juan Bautista Ochando expone 'Armonía de color' en el Banco de España de Jaén

La sala de exposiciones del Banco de España acoge hasta el próximo 22 de diciembre la muestra 'Armonía de color' del pintor jienense Juan Bautista ... Ochando. Organizada por el Patronato Municipal de Cultura, consta de una serie de obras pictóricas en varios formatos realizadas por el autor en diferentes etapas de su vida.

Ochando demuestra aquí una versatilidad técnica al utilizar una diversidad de materiales (cerámicas, tableros, lienzos y piedra) que lleva el arte más allá del soporte tradicional.

Las temáticas se centran en la belleza del paisaje andaluz y los bodegones, con un enfoque especial en la ciudad que le vio nacer. «El autor logra capturar y resaltar las atmósferas, ambientes y matices de luces que definen la naturaleza y los paisajes urbanos de Jaén», traslada el Ayuntamiento en una nota.

En definitiva, Juan Bautista hace un recorrido por su etapa vital vinculada a la pintura. Sus inicios se forjaron en la Escuela de Artes y Oficios José Nogué, donde recibió formación de maestros de la talla de Manuel Kayser y paisajistas reconocidos como Juan Hidalgo, Antonio Cortés, Fausto Olivares y Luis Espinar.

Tallado de piedra

Tras esta base académica, su trayectoria se consolidó de forma autodidacta, combinando su amor por el arte con su profesión como maestro de obras, una experiencia que le ha llevado también a realizar trabajos en tallado de piedra.

Juan Bautista Ochando ha participado en numerosas exposiciones colectivas realizadas en la Escuela de Artes y Oficios, así como en Martos, y en diferentes concursos promovidos por el Ayuntamiento de Jaén y la Diputación Provincial.

Además, su legado artístico continúa: ha sabido transmitir su pasión a su hija, Victoria Ochando, cuya obra ya ha sido expuesta en la sala municipal de Exposiciones del Banco de España y a quien «se le augura una prometedora proyección en el mundo artístico», según el Consistorio.

La muestra permanecerá abierta al público de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas y los viernes tarde de 18:00 a 21:00 horas.