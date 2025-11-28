Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inauguración de la exposición 'Armonía de color'. Ideal

Juan Bautista Ochando expone 'Armonía de color' en el Banco de España de Jaén

La temática se centra en la belleza del paisaje andaluz y los bodegones, con un enfoque especial en la ciudad que le vio nacer

A. C.

Jaén

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:59

La sala de exposiciones del Banco de España acoge hasta el próximo 22 de diciembre la muestra 'Armonía de color' del pintor jienense Juan Bautista Ochando. Organizada por el Patronato Municipal de Cultura, consta de una serie de obras pictóricas en varios formatos realizadas por el autor en diferentes etapas de su vida.

