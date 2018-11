Jaime, de Supersubmarina: «Ojalá podamos volver lo antes posible» El guitarrista publica varios vídeos donde incide en que los integrantes del grupo siguen con sus rehabilitaciones LAURA VELASCO JAÉN Miércoles, 14 noviembre 2018, 14:17

Las noticias de Supersubmarina han llegado con cuentagotas desde que el grupo baezano sufriera un accidente de tráfico el 14 de agosto de 2016 que les alejó de los escenarios. Ahora, Jaime, guitarrista de la banda, ha querido dirigirse personalmente a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram (@jaysupersub) para lanzar un mensaje de optimismo.

«Hace mucho tiempo que no hablo, pero me apetecía haceros saber que seguimos vivos, que estamos aquí, que seguimos luchando día a día por ponernos mejor. Seguimos con nuestras rehabilitaciones y siempre con la mente puesta en volver a los escenarios, tenemos muchas ganas de volver a veros y ojalá podamos volver lo antes posible. Un beso y un abrazo muy grande para todos, Os echamos muchísimo de menos, os queremos», señalaba en varios 'stories' el guitarrista.

Después, publicaba con el mismo formato un texto en el que reiteraba las ganas que tiene de volver a subir al escenario. «Sé que soy parco en palabras, pero es que se me hace un nudo en la garganta (y en el corazón) cada vez que pienso en todos los buenos momentos que hemos pasado junto a vosotros. No os imagináis lo que echo de menos veros saltar y oíros gritar desde lo alto del escenario. Nada podrá ni tan siquiera acercarse a todo lo que he sentido todos estos años ahí arriba. Os quiero», concluía.