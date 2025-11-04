Jaén repasa su historia con documentos originales del Archivo Histórico Municipal

'Jaén, entre la Edad Media y la Modernidad' es el título de la exposición con la que la Fundación Caja Rural de Jaén y ... el Ayuntamiento de Jaén conmemorarán el 1200º aniversario de la capitalidad de la ciudad. Se inaugurará el 13 de noviembre en los Baños del Naranjo, donde se podrá visitar hasta el 11 de enero.

El alcalde, Julio Millán, y el gerente de la entidad, Luis Jesús García-Lomas, han firmado este martes un convenio de colaboración para su realización, en un acto que también ha contado con la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, y la responsable del área de Cultura de la fundación, Pilar Rodrigo.

El regidor ha mostrado su agradecimiento a la Fundación Caja Rural de Jaén por «estar siempre con el Ayuntamiento en actividades de este calado cultural, histórico y patrimonial tan importante para la ciudad». «Esta no es una exposición más, es una muestra importantísima, de las pocas que se pueden realizar a través de un Ayuntamiento a lo largo de su historia y que nos permite que, por primera vez, se puedan poner en valor y exhibir ante la ciudad de Jaén, un total de 16 documentos históricos que, junto con piezas cedidas por la Catedral, constituirá uno de los acontecimientos más importantes y fundamentales de este 1.200º aniversario», ha destacado.

El gerente de la fundación, por su parte, ha puesto el foco en la oportunidad de conocer documentos muy interesantes que no es habitual que se expongan. «La época que abarca esta exposición nos muestra una etapa clave de la historia de Jaén, en la que la ciudad empieza a modernizarse», ha valorado Luis Jesús García-Lomas.

Privilegio

El recorrido de la muestra arranca con la carta de confirmación de un privilegio de Enrique IV, datada en 1457, en la que se exime a los habitantes de Jaén de una serie de impuestos. Las personas que visiten esta exposición podrán encontrar un conjunto de provisiones y cédulas emanadas de la cancillería real y remitidas al concejo de Jaén para su organización y funcionamiento.

Entre los documentos que conforman el recorrido expositivo, destacan algunos que relatan el nombramiento de Miguel Lucas de Iranzo como administrador general y gobernador de las ciudades, villas y lugares del Obispado de Jaén. Otro documento interesante es la carta de los Reyes Católicos dirigida a la condesa doña Teresa de Torres y a su hijo don Luis, sobre las normas a seguir para el uso del cargo d alguacil mayor de la ciudad. A esta colección documental se suman distintas piezas artísticas de la época, de carácter eclesiástico, como el estandarte del obispo Estúñiga, una custodia de plata, una arqueta de taracea o la tabla de la Santa Cena.

Unos documentos que, en palabras de la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Espejo, «son la prueba irrefutable de la relevancia geoestratégica, política y administrativa que Jaén ha ostentado ininterrumpidamente durante siglos».