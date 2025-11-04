Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Julio Millán, María Espejo, Pilar Rodrigo y Luis Jesús García-Lomas, en la presentación. Ideal
1.200º aniversario

Jaén repasa su historia con documentos originales del Archivo Histórico Municipal

La exposición 'Jaén, entre la Edad Media y la Modernidad' se podrá visitar del 13 de noviembre al 11 de enero en los Baños del Naranjo

A. Cubillo

Jaén

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:13

Comenta

'Jaén, entre la Edad Media y la Modernidad' es el título de la exposición con la que la Fundación Caja Rural de Jaén y ... el Ayuntamiento de Jaén conmemorarán el 1200º aniversario de la capitalidad de la ciudad. Se inaugurará el 13 de noviembre en los Baños del Naranjo, donde se podrá visitar hasta el 11 de enero.

