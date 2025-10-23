Jaén recaudará fondos para los refugiados palestinos con un festival benéfico

A. Cubillo Jaén Jueves, 23 de octubre 2025, 17:43 Comenta Compartir

Jornada solidaria con música, teatro y actividades familiares. El auditorio de la Alameda acogerá este sábado, 25 de octubre, el festival benéfico cultural 'Jaén x Palestina' con el fin de recaudar fondos «para aliviar la crisis humanitaria que sufren los refugiados palestinos en la Franja de Gaza», tal y como ha explicado la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Espejo, en la presentación.

Organizado por la Plataforma Jaén con Palestina, la asociación Actuando para Transformar y un colectivo de profesionales de distintas ramas de Jaén, el festival cuenta con la colaboración del Patronato de Cultura que ha cedido el espacio escénico para que puedan llevar a cabo esta actividad.

Por el escenario de la Alameda pasarán los artistas y grupos The Gardener (liderado por el vocalista de Califato ¾), Minoica, María Guadaña, Andrea Santalucía, Viajes Espaciales Beirut, Dingo, Aldeaquemada, The Doll Paradox, Las Gónadas, Zeinab Sabbah, Jaén Rock Choir y los djs G-Low Thinking, Lain 3, DJ Kaderas y Javisinmas. También participarán las compañías de teatro Improlive Teatro, Simprotenderlo, Improvbando y Teatro La Paca.

A partir de las 12

El festival se extenderá desde las doce del mediodía hasta las dos de la madrugada e incluirá talleres infantiles, pintacaras y puestos de artesanía. Las entradas están disponibles a un precio de 10 euros en la plataforma Giglon.com o en taquilla.

El presidente de la Plataforma Jaén con Palestina, David Peñafuerte, ha destacado que todos los beneficios de este festival «irán destinados íntegramente a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, que es el organismo encargado de dispensar educación y salud en los territorios palestinos».

Peñafuerte ha hecho un llamamiento a la ciudadanía «para acudir y disfrutar de este festival», que por la mañana tendrá un ambiente «más familiar y festivo» y por la tarde se centrará en el público adulto. Se ha habilitado una fila cero solidaria, disponible también a través de Giglon, para quienes no puedan asistir pero quieran colaborar.

Temas

cultura

Palestina

Jaén

Alameda

Música