Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Presentación del festival benéfico por Palestina. Ideal
'Jaén X Palestina'

Jaén recaudará fondos para los refugiados palestinos con un festival benéfico

El auditorio de la Alameda acoge el 25 de octubre esta cita que une música, teatro y actividades familiares

A. Cubillo

Jaén

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:43

Comenta

Jornada solidaria con música, teatro y actividades familiares. El auditorio de la Alameda acogerá este sábado, 25 de octubre, el festival benéfico cultural 'Jaén x Palestina' con el fin de recaudar fondos «para aliviar la crisis humanitaria que sufren los refugiados palestinos en la Franja de Gaza», tal y como ha explicado la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Espejo, en la presentación.

Organizado por la Plataforma Jaén con Palestina, la asociación Actuando para Transformar y un colectivo de profesionales de distintas ramas de Jaén, el festival cuenta con la colaboración del Patronato de Cultura que ha cedido el espacio escénico para que puedan llevar a cabo esta actividad.

Por el escenario de la Alameda pasarán los artistas y grupos The Gardener (liderado por el vocalista de Califato ¾), Minoica, María Guadaña, Andrea Santalucía, Viajes Espaciales Beirut, Dingo, Aldeaquemada, The Doll Paradox, Las Gónadas, Zeinab Sabbah, Jaén Rock Choir y los djs G-Low Thinking, Lain 3, DJ Kaderas y Javisinmas. También participarán las compañías de teatro Improlive Teatro, Simprotenderlo, Improvbando y Teatro La Paca.

A partir de las 12

El festival se extenderá desde las doce del mediodía hasta las dos de la madrugada e incluirá talleres infantiles, pintacaras y puestos de artesanía. Las entradas están disponibles a un precio de 10 euros en la plataforma Giglon.com o en taquilla.

El presidente de la Plataforma Jaén con Palestina, David Peñafuerte, ha destacado que todos los beneficios de este festival «irán destinados íntegramente a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, que es el organismo encargado de dispensar educación y salud en los territorios palestinos».

Peñafuerte ha hecho un llamamiento a la ciudadanía «para acudir y disfrutar de este festival», que por la mañana tendrá un ambiente «más familiar y festivo» y por la tarde se centrará en el público adulto. Se ha habilitado una fila cero solidaria, disponible también a través de Giglon, para quienes no puedan asistir pero quieran colaborar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retrasos y lío de trenes en la estación de Jaén por una incidencia en una catenaria
  2. 2 Sovena refuerza su protección ambiental en su planta de Andújar
  3. 3 Un detenido y un herido tras una pelea entre dos familias a las puertas de un juzgado de Jaén
  4. 4 El PSOE dice que pacientes tardan hasta 10 meses en el hospital de Andújar para que le quiten una carcinoma
  5. 5 Andújar mostrará en Tierra Adentro su fauna y gastronomía
  6. 6 El avance de la PAC llega a Jaén: los agricultores reciben 190 millones de euros
  7. 7 La Cofradía del Gran Poder de Andújar enfila sus 75 años de historia
  8. 8 El influencer Peldanyos alucina con un tesoro de Granada: «Cuánta belleza hay en España y qué poco protagonismo le damos»
  9. 9 El tranvía de la capital vuelve a salir, en pruebas, otra vez
  10. 10 Los mandos operativos de Emergencias e Infoca se integran en la sede del 112

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jaén recaudará fondos para los refugiados palestinos con un festival benéfico

Jaén recaudará fondos para los refugiados palestinos con un festival benéfico