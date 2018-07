«Jaén es un paraíso interior particular por la relación con tantos amigos» Javier Ruibal en su última visita a Úbeda. / ROMÁN El cantautor portuense actuará hoy en los Baños Árabes de Jaén y mañana en el Teatro Ideal Cinema de Úbeda Javier Ruibal Cantautor ALBERTO ROMÁN ÚBEDA Jueves, 19 julio 2018, 02:24

Cuando lo normal por estos lares a mediados de julio es soñar con largarse, por ejemplo, a la provincia de Cádiz para disfrutar de la playa, de la gente y del arte que surge junto al mar, desde tierras gaditanas Javier Ruibal ha decidido llevar la contraria y aventurarse a navegar por el mar de olivos jienense, marcando en su cuaderno de bitácora la previsión de atracar en dos puertos. Hoy jueves actuará en Jaén, en los Baños Árabes (a las 22:00 horas). Y mañana viernes estará en Úbeda, en el Teatro Ideal Cinema (a las 21:00 horas).

-¿Qué tal se siente en esta tierra?

-Lo de paraíso interior a mi me gusta, la verdad. Siempre estamos pensando que solo junto al mar se puede sentir algo asombroso y no es verdad. A mi, personalmente, Jaén me parece un paraíso interior muy particular por la relación que tengo con tantos amigos, con los que conservo una amistad inquebrantable aunque nos veamos de peras a uvas. Y profesionalmente me gusta volver porque el trato que recibo siempre es muy cálido y muy entrañable.

-¿Qué trae esta vez en su maleta?

-Algunas de las canciones que están mezclándose ya para el nuevo disco y todo mi repertorio. Bueno, no todo, porque si no necesitaríamos varios días. Pero sí un 'puñaíto' selecto de lo que he ido haciendo a lo largo de los años.

-Se trae además dos buenos escuderos.

-Ellos son mis chiquillos. Javi Ruibal, mi hijo, y José Recacha, que es como si fuera hijo mío, pues lo he visto crecer artísticamente y personalmente. Tienen una banda que se llama Glazz con Daniel Escortell. Javi es además el productor y arreglista, junto con José Recacha, de mis últimos discos. Hacen un tándem precioso y a mí me lucen mucho las canciones y me renuevan la sangre. Me rejuvenecen porque yo los dejo hacer, y tienen un ímpetu y una calentura que con los años a otros se nos va atenuando.

-Suma más de 35 años de trayectoria. ¿En algún momento pesan?

-Yo me he sentido siempre muy bien tratado y a mi no me pesan los años de carrera, al contrario, me estimulan, me dan mucha energía. Salir al escenario es limpiarse todos los chacras y volver a la vida cotidiana muy aliviado, muy fortalecido. Sinceramente, los años me dan más ganas de seguir en esto.

-Doy fe. 35 años después tiene usted mejor directo. Canta mejor que nunca.

-Creo que he tenido suerte. De fábrica vine con una garganta, una tonalidad y unos modos que ya eran así desde el principio. Una voz muy agradecida para cantar, con matices, con registros altos y graves y con unas posibilidades estupendas. Luego va uno estudiando y mejorando. Aunque también he tenido la suerte de no verme sometido a un desgaste muy continuado de dejarse la voz en un mes o dos de verano como le ha pasado a mucha gente. Tampoco he ganado el dinero que han ganado ellos, y lo digo con toda la alegría que me permite decir eso porque, hoy por hoy, no le debo nada a nadie. Así que si tengo la voz así, ha sido por varias suertes, la de fábrica y la de no quebrarla. Y luego el tiempo también da sus matices.

-Debe ser un lujo saber que, vaya donde vaya, siempre hay público esperándole.

-Esto es como un huerto que cuidamos a partes iguales. Yo abono por mi lado, otro riega por el otro. O a veces yo riego y ellos abonan. Esto es complicidad. Entiendo que nadie tiene una obligación vinculante, pero se produce de forma espontánea. Quien tuvo la suerte de vivir contigo un tiempo pasado, que no tuvo por qué ser mejor pero fue bueno, con tus canciones que rodeaban sus horas y sus días, pues al final surge la relación. Como me pasó a mi. Yo también tengo en mi santoral a aquellos músicos que me han acompañado siempre, con los que he viajado, he hecho el amor, he sufrido, he soñado... Así que formar parte de ese ritual es fantástico. Y ocurre también cuando estás escribiendo y sabes que no escribes solo para ti, sino que esperas que guste a los que están ahí.

-¿Qué nos puede adelantar del nuevo disco?

-Saldrá en octubre. Es diferente porque, aunque yo sea el mismo, me gusta siempre buscar nuevos caminos. Participan músicos excelentes. Todavía no tiene título pero estoy muy ilusionado, porque es muy bonita y muy vistosa la producción y tiene una sonoridad muy rica.

-¿Y de las canciones?

-Son variadas. Hay una que habla de una geisha gitana, que es una japonesa y que resulta que quita las tapaderas del 'sentío' cuando canta y cuando baila, lo que demuestra que ahora los flamencos nacen donde les da la gana. Hay otra que le dedico a Javi que se llama 'Corazón timbalero' en la que le declaro mi amor más incondicional por ser mi más fiel compañero. Otra se titula 'Mi bella navegante', dedicada a mi compañera actual, que es marinera de vela. Otra para filosofar titulada 'El fin del mundo fue ayer'. Otra es 'La mujer manjar' y habla de la entrega incondicional de las mujeres y de la muchísima torpeza de los varones. En fin, son once canciones y alguna sorpresa en otros idiomas.

-¿Algún invitado especial para esas canciones?

-Tengo de momento un invitado, Chico César, que es el más africano de los cantautores brasileños que yo conozco. Con él canto la historia de una aventura naviera que surgió para repatriar hasta África a los negros que dejaron de ser esclavos en América, cuyo ideólogo acabó perseguido y no pudo llegar a hacerlo realidad. Puede que tenga algún invitado más, pero no quiero soltar una paloma mensajera sin mensaje.