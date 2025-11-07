Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación en la Diputación de Jaén. Dipu Jaén

Jaén y Córdoba son escenarios cinematográficos con 'Entre dos tierras'

La Diputacion de Jaén patrocina la cinta, producida por Loklaro Entertaiment y protagonizada por Cristina Mediero y Álvaro Torres

E. L.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:05

Comenta

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha presentado la película 'Entre dos tierras', que ya se está rodando en localizaciones de Jaén y ... Córdoba y que está dirigida y protagonizada por Cristina Mediero y Álvaro Torres, producida por Loklaro Entertaiment y que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Jaén. En este acto, Colomo ha detallado que «es una satisfacción participar en este proyecto que nace del talento jienense, se construye en escenarios de la provincia y que habla de sueños, miedos o la fragilidad humana, entre otros temas».

