Jaén y Córdoba son escenarios cinematográficos con 'Entre dos tierras'

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha presentado la película 'Entre dos tierras', que ya se está rodando en localizaciones de Jaén y ... Córdoba y que está dirigida y protagonizada por Cristina Mediero y Álvaro Torres, producida por Loklaro Entertaiment y que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Jaén. En este acto, Colomo ha detallado que «es una satisfacción participar en este proyecto que nace del talento jienense, se construye en escenarios de la provincia y que habla de sueños, miedos o la fragilidad humana, entre otros temas».

La responsable cultural de la Administración provincial ha explicado que el apoyo a esta producción se enmarca en «la apuesta estratégica que hacemos por el cine español, por las empresas y los profesionales del séptimo arte en nuestra provincia y por promocionar a nuestro territorio como un plató de cine».

En esta línea, ha recordado que «cada vez son más los proyectos audiovisuales que se deciden a grabar en nuestra tierra gracias en buena medida al apoyo de la Administración provincial».

«Mucho corazón»

Por su parte, Cristina Mediero ha agradecido a la Diputación su respaldo porque sin el mismo «no hubiéramos podido hacer esta película coral» que, como ha avanzado, ya se está rodando entre las provincias de Jaén y Córdoba y en la que se narra la historia de una orquesta de pueblo en su último año de gira y las vicisitudes que viven los protagonistas, porque «hablamos de la vida, del amor, de las etiquetas, de la identidad sexual y de los sueños y cómo se materializan».

En esta línea, Álvaro Torres ha apostillado que en este largometraje, que es «muy ambicioso y hemos puesto mucho corazón para realizarla», se aborda cómo «las personas trabajan diariamente para conseguir algo y la vida no se lo pone fácil. Es un viaje de identidad, búsqueda y creo que todo el mundo se va a poder ver reconocido».