Un itinerario por las peregrinaciones desde Jaén al resto del mundo

El carácter peregrino que forma parte de la vida humana centra la temática de la exposición 'Peregrinos de Esperanza. Años santos, jubileos y peregrinaciones en ... la Historia de la Iglesia', que este viernes se ha inaugurado en la Catedral de Jaén. Organizada por el Cabildo y la Fundación Caja Rural de Jaén con la colaboración de la Universidad (UJA) a través de la Cátedra Andrés de Vandelvira, coincidiendo con la celebración del Año Santo 2025, permanecerá abierta hasta el 8 de febrero de 2026 en las Galerías Altas de la seo jienense.

En la primera parte de la muestra, ubicada en la antesacristía, están representados los tres lugares de peregrinación típicos de finales de la edad antigua y, sobre todo, de la Edad Media en la cristiandad: Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. Aquí se exponen también las tallas de los santos Pedro y Pablo, obras del escultor toledano Sebastián de Solís que han sido restauradas recientemente.

Así lo ha explicado el deán de la Catedral de Jaén, Francisco Juan Martínez, en la inauguración, un acto al que también han asistido Patricio Lupiáñez y Luis Jesús García-Lomas, presidente y gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, respectivamente, junto con Pilar Rodrigo, responsable del área de Cultura de la entidad; el director general de Caja Rural de Jaén, Fernando Planelles; y Marta Torres, vicerrectora de Cultura de la UJA.

A. C.

Ya en las Galerías Altas, la exposición continúa con los centros de peregrinaciones dentro de la Diócesis de Jaén: la Virgen de la Cabeza de Andújar, la Virgen de Alharilla de Porcuna, el santuario del antiguo adelantamiento de Cazorla, así como las vírgenes de Tíscar de Quesada y la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo, entre otros. Las dos últimas salas se dedican al Santo Rostro, pues no hay que olvidar que la Catedral se concibió como iglesia meta de peregrinación para albergar esta reliquia.

El deán ha resaltado tres documentos de esta exposición: 'Historia y viage del mundo del clérigo agradecido Don Pedro Ordoñez de Zevallos', las revelaciones de santa Brígida y el viaje a Jerusalén que hizo Francisco Guerrero, quien fuera maestro de capilla de la seo jienense. «Hay algunas piezas que muestran cómo el carácter peregrino que forma parte de la vida humana ha sido vivido y reflejado literariamente por personas nacidas en Jaén o vinculadas a ella», ha detallado.

Restauración del patrimonio

El director general de Caja Rural de Jaén, Fernando Planelles, ha mostrado su agradecimiento a las partes implicadas por montar esta «magnífica exposición» y, en especial, a Pilar Rodrigo.

Luis Jesús García-Lomas, por su parte, ha puesto el foco en la labor de recuperación del patrimonio que desarrolla la Fundación Caja Rural de Jaén y, en concreto, para esta exposición pues muchas de las piezas se han restaurado «para que brillen como fueron concebidas por sus autores».

La vicerrectora de la UJA, Marta Torres, ha explicado que la Universidad ha colaborado también en esta iniciativa por medio de jóvenes estudiantes becarios de Historia del Arte y Geografía e Historia. En su intervención ha recordado que la institución académica se une a la celebración del presente año jubilar a través del ciclo 'Santos y santuarios' y la muestra 'Verónicas: el eco del Santo Rostro' en la sala de obra invitada de la antigua Escuela de Magisterio.