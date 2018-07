El Imagina Funk arranca a lo grande Ambiente en la plaza de toros de Torres, en la primera noche del Imagina Funk. / JORGE BALAGUER DEL JESÚS The JM´s sorprendió con la gran puesta en escena de unos músicos incontestables y Matador! se ganó el corazón del festival Julián Maeso o Eddie Roberts, grandes amigos del festival, deleitaron al público la noche del viernes R. I. JAÉN. Domingo, 29 julio 2018, 02:36

El Imagina Funk arrancó el viernes a pleno rendimiento, con un excelente aperitivo por la tarde en el camping -con la tradicional jam session dirigida por la Fundación Danny Romero-, donde bailó y derrochó energía el público más tempranero. Pero sería por la noche, en el escenario Plaza de Toros, donde esta nueva edición del festival de Torres (Sierra Mágina, Jaén) comenzaría a fraguarse con momentos inolvidables para la legión de fieles que tiene este festival.

Pasadas las diez de la noche, y con muchas miradas fijas en el eclipse lunar, la Plaza de Toros era escenario del principio de lo que sería una gran noche. Le tocó abrir la velada al gran Álex Ikot, un experimentado músico guineano que visitó este año el festival jienense dentro del acuerdo de colaboración de Imagina Funk con Casa África (Programa 'Vis a Vis'). El magistral baterista, junto a su banda, demostró su increíble bagaje musical basado en el folclore de su tradición, pero principalmente en su amplísima trayectoria nacional bebiendo del jazz, los ritmos latinos, etc.). Un magnífico primer plato para una noche que iría de más a más.

A continuación le llegaría el turno a The JM´s, una formidable banda liderada por un gran amigo de la casa, Julián Maeso, que al frente de unos músicos incontestables, presentó su gran fórmula. La voz de Maeso sentado frente a su veterano hammond; la sublime garra de Paco Rivas con la guitarra; y el buen hacer de los hermanos Gottardi, Amando al bajo y Gustavo a la batería, dibujaron a la perfección una propuesta con una base clásica en clave de funk, swing, boogaloo, acid jazz, etc., pero tremendamente actual y solvente. Maeso nunca defrauda, y arropado con esta maravillosa terna de músicos tampoco dejaba espacio a la duda.

Y con el ambiente más que caldeado tras la gran actuación de la banda nacional, subía al escenario otra propuesta muy diferente, con los grandes representantes de la vanguardia funk británica: Speedometer. Sus directos han hecho famosa a la banda desde sus inicios, allá por el año 1999, y ayer lo demostraron. Elegancia en una mimada puesta en escena, con una potente esencia instrumental, pero salpicada con rotundidad gracias a las intervenciones intermitentes de su vocalista, James Junior. Era un auténtico placer verlos sobre el escenario, y entregarse a su particular manera de hacer las cosas.

El gran fin de fiesta en lo que respecta al capítulo de bandas era muy esperado. Otro gran amigo de Imagina Funk, Eddie Roberts, regresaba con Matador! Soul Sounds, un proyecto que se fraguó en gran medida dentro del mismo, y de ahí el nombre de Matador!, en alusión a la plaza de toros que nos sirve de escenario. La tarjeta de presentación era infalible, pues algo que nace de una reunión en torno al vino entre el guitarrista Eddie Roberts (The New Mastersouds) y el baterista Alan Evans (Soulvile) no podía ser más que formidable. La banda ofreció un espectáculo excepcional de principio a fin, con estos dos grandes músicos, a los que acompañaban Chris Spies a los teclados y Kevin Scott al bajo.

Y si sorprendente era la parcela instrumental de estos grandes músicos, estaban más que a la altura las voces de Adryon de León y Kimberly Dawson, que se mostraron majestuosas, divas y rotundas en cada tema.

Cerró la noche Leo Ferrara, Zingabeat, un dj y productor italiano con sede en Uruguay que fue el encargado de dirigir los últimos retazos de energía del entregado. Estas sesiones son un broche muy esperado en las noches de Imagina Funk, y el italiano ofreció momentos increíbles.

La jornada de ayer tuvo como protagonista la Batalla de Gallos en el Camping, y una jam session. Y la noche, en el escenario Plaza de Toros, trajo nuevos momentos mágicos, con las actuaciones de Akin AFrobeat Brothers, Nathy Peluso, Huntertones, Old School Funky Family y London Afrobeat Colective.