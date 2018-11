IDEAL convoca el Concurso 'Paisajes del Olivar', de narración breve y dibujo Vista de un olivar de Jaén. / IDEAL Organizado en colaboración con la Diputación de Jaén, el plazo de recepción de trabajos está abierto hasta el próximo día 16 IDEAL JAÉN Miércoles, 7 noviembre 2018, 12:48

Diario IDEAL, con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén, ha convocado el Concurso 'Paisajes del Olivar', en sus dos modalidades, de dibujo y narraciones breves. Los interesados en participar en esta convocatoria, dirigida a escolares y universitarios, podrán enviar sus trabajos hasta el próximo 16 de noviembre, pudiendo optar a los diferentes premios, consistentes en experiencias de oleoturismo valoradas en 400 euros. Precisamente, la temática del olivar tiene que estar presentes en los relatos o dibujos, bien en lo que respecta al paisaje, la vida o la cultura de nuestra tierra.

Respecto al certamen de narraciones breves, podrán presentarse todos los autores, nacidos o residentes en la provincia de Jaén, que presenten relatos escritos en castellano, originales, inéditos, no premiados con anterioridad o presentados a otro concurso. La extensión de los relatos tendrá un máximo de 800 palabras. La temática de los relatos deberá estar relacionada con la que motiva este concurso, 'los paisajes del olivar'. Se admitirá un único relato por participante. Todos los datos identificativos del autor deberán incluirse en el mismo documento que contenga el relato: nombre, apellidos, dirección, código postal, teléfono de contacto y correo electrónico. En ningún caso se aceptarán pseudónimos. Las narraciones se enviarán por correo electrónico, en formato word, a la dirección relatosjaen@ideal.es. El plazo de admisión de los trabajos concluye a las 00.00 horas del próximo 16 de noviembre. El jurado de esta convocatoria, cuya composición se dará a conocer en el momento del fallo, hará pública su decisión en noviembre de 2018. IDEAL dará a conocer dicho fallo en sus páginas de 'Cultura' y lo comunicará personalmente a los galardonados. Nuestro periódico organizará un acto público de entrega de premios en fecha a determinar, al que serán invitados todos los concursantes. Se otorgará un premio consistente en un Pack Jaén Selección 2018, una cena o una comida para dos en un restaurante; y un accésit, consistente en un Pack Jaén Selección 2018. Estos premios deberán disfrutarse antes del 31 de enero de 2019.

Convocatoria de dibujo

Incluye como premios experiencias de oleoturismo valoradas hasta en 400 euros

Por otro lado, y en relación al certamen de dibujo, podrán presentarse a este concurso de dibujos infantiles todos los niños, nacidos o residentes en la provincia de Jaén, con edades inferiores a los 12 años. No existe límite para el número de dibujos a presentar por cada participante, que lo hará en calidad de autor de los mismos y siempre que mantenga la propiedad de éstos. Los trabajos presentados no podrán haber sido presentados previamente a otros concursos y certámenes. IDEAL declina cualquier responsabilidad frente a terceros por estos motivos. La temática de los dibujos deberá estar relacionada con la que motiva este concurso, los paisajes del olivar'. Los originales deberán enviarse en un sobre a la dirección postal de IDEAL en Jaén: calle Navas de Tolosa, 10. 23001 Jaén, con la leyenda 'Concurso 'Paisajes del olivar'. El plazo de admisión de los dibujos concluye el día 16 de noviembre. Los trabajos serán a color y se presentarán en papel tamaño cuartilla, soportados en una cartulina rígida. Se podrán utilizar todas las técnicas de dibujo y pintura, pero no se aceptarán trabajos realizados por ordenador. IDEAL designará un jurado que, por mayoría simple, fallará el concurso de forma inapelable, en noviembre de 2018. El resultado del mismo se hará público en las páginas del periódico en los días inmediatamente posteriores al fallo. El jurado valorará la calidad del trabajo en función de características tales como originalidad, imaginación y mensaje. También se valorará, lógicamente, que exista relación con nuestra provincia y con el mundo del olivar y del aceite de olivar.

En cuanto a los premios en esta categoría, se contemplan un primer premio, consistente en un Pack Jaén Selección 2018, una cena o una comida para el estudiante y sus padres o tutores en un restaurante de la provincia y un taller de cata de aceite en familia; y un segundo premio consistente en un Pack Jaén Selección 2018 y un taller de cata de aceite en familia; un tercer premio consistente en 1 cata en familia. Los ganadores disfrutarán de su premio, con dos acompañantes. Los premios deberán disfrutarse antes del 31 de enero de 2019.