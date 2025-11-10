Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Santiago Posteguillo.

Santiago Posteguillo

Escritor
«La huella íbero-romana de Jaén es un plus y me hace especial ilusión volver»

El escritor presentará su último libro en las IV Jornadas de Novela Histórica 'Ciudad de Linares' que arrancan mañana hasta el viernes

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:31

Comenta

Cultura, historia y literatura vuelven a darse de la mano en las IV Jornadas de Novela Histórica 'Ciudad de Linares', que contarán con la presencia ... del autor valenciano Santiago Posteguillo, que hablará de su último libro 'Los tres mundos. La conquista de las Galias por Julio César' el viernes. Filólogo, profesor universitario y escritor de éxito internacional, Posteguillo ha convertido su pasión por la Roma clásica en una ambiciosa saga literaria sobre Julio César y cuyo desenlace prevé para 2031.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crecen las voces y los argumentos en contra de la planta de biogás en la zona
  2. 2 La Alpujarra se queda sin burros
  3. 3 El ganadero Fernando Cuadri imparte una lección magistral sobre el toro y la vida
  4. 4 La genialidad de Julio Campos encamina el triunfo del Iliturgi ante el Vilches
  5. 5

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  6. 6 El Ayuntamiento firma acuerdos con colectivos sociales, sanitarios, de mayores y con el taxi adaptado
  7. 7 Jaén avanza en la ordenanza de tráfico con un nuevo mapa de transporte público que incluye el tranvía
  8. 8 Jaén avanza en la ordenanza de tráfico con un nuevo mapa de transporte público que incluye el tranvía
  9. 9 El equipo Eco-Jándula aspira a romper registros en 2026
  10. 10 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «La huella íbero-romana de Jaén es un plus y me hace especial ilusión volver»

«La huella íbero-romana de Jaén es un plus y me hace especial ilusión volver»