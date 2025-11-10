Cultura, historia y literatura vuelven a darse de la mano en las IV Jornadas de Novela Histórica 'Ciudad de Linares', que contarán con la presencia ... del autor valenciano Santiago Posteguillo, que hablará de su último libro 'Los tres mundos. La conquista de las Galias por Julio César' el viernes. Filólogo, profesor universitario y escritor de éxito internacional, Posteguillo ha convertido su pasión por la Roma clásica en una ambiciosa saga literaria sobre Julio César y cuyo desenlace prevé para 2031.

–Cierra la trilogía del Ascenso. ¿Siente alivio o tristeza?

–No es tristeza. En realidad, este cierre forma parte de un proyecto mucho más amplio: una sexalogía sobre Julio César. Con 'Los tres mundos' concluyo la primera trilogía, la del Ascenso, pero queda por delante la trilogía del Poder Absoluto, las novelas cuatro, cinco y seis. Así que esto no es un final, sino un ecuador.

–Cada entrega de la saga requiere una documentación enorme. ¿Cómo es su proceso de investigación?

–Trabajo con una triple estrategia documental. Primero, las fuentes primarias: los autores de la época, como Plutarco, Cicerón o el poeta Catulo, que además aparece en la novela. Después están las fuentes secundarias, los investigadores de los siglos XX y XXI, con nuevos datos arqueológicos que completan o corrigen las visiones antiguas. Y, finalmente, las que llamo fuentes experimentales, que consiste en viajar a los escenarios históricos. He estado, por ejemplo, en el Rin, donde César construyó su famoso puente en solo diez días. Esto ayuda a comprender la magnitud de sus gestas.

–Es inevitable comparar la obra de esta infraestructura de entonces con la dramática situación actual que aún se vive en su Valencia natal tras la DANA.

–Unos tanto y otros tan poco. Llama la atención que se levantara una infraestructura monumental en diez días gracias a una voluntad de decisión, mientras aquí hay todavía muchos pendientes. Basta ver lo ocurrido con la DANA en Paiporta y otros pueblos valencianos, pues faltan obras básicas. Solo puedo pensar que es una cuestión de voluntad política, es muy doloroso.

–Al escribir sobre la sociedad romana, ¿ha encontrado paralelismos con la España actual?

–Roma y Egipto eran mundos muy distintos del nuestro, pero la lucha política es un fenómeno constante. Al reflejar esas tensiones del pasado, es inevitable que los lectores establezcan paralelismos con el presente. Yo prefiero que cada lector saque sus propias conclusiones.

–Se aprecia también una reflexión sobre el poder y la traición.

–Julio César tenía un punto de generosidad. Perdonaba a sus enemigos políticos y militares. Y eso, finalmente, le costó la vida el 15 de marzo del año 44 a. C. Hay quien lee historia para aprender del pasado; los políticos, en cambio, creo que no leen nada. Siempre hay honrosas excepciones, pero la sensación es esa, que no leen, y por tanto repiten los errores una y otra vez. Es muy triste.

–Participa estos días en las Jornadas de Novela Histórica 'Ciudad de Linares'. ¿Qué puede esperar el público?

–Daré una charla sobre la saga de Julio César y sobre cómo trabajo cada novela, desde cómo me documento a la manera en que estructuro y también cómo organizo el relato. Luego dejaré un tiempo para preguntas de los lectores, que suelen ser muy pertinentes, y al final firmaré ejemplares a quien lo desee.

–¿El contacto con los lectores de qué manera le sirve?

–Es un modo de poner los pies en la tierra. Recibo retroalimentación sobre lo que más interesa, y eso me estimula. El trabajo del escritor es solitario, y a veces te atascas o dudas si merece la pena seguir. Pero cuando ves que hay gente esperando la siguiente novela, sigues adelante aunque sea por ellos.

–¿Alguna pregunta memorable de sus lectores?

–Sí, recuerdo a un chaval de unos doce años, un lector precoz, y hablábamos del emperador Trajano. Entonces me preguntó: «Señor Posteguillo, si en el Imperio mandaba el emperador, ¿para qué servía el Senado?». Una pregunta lógica, muy razonable. Le expliqué cómo las instituciones se degradan poco a poco, sin derrumbarse de golpe, es algo que todavía hoy tiene vigencia. Fue una duda de lógica matemática, y muy pertinente.

–Jaén y su entorno tienen una gran huella íbera y romana. ¿Le atrae especialmente?

–Conozco el enorme potencial arqueológico de la provincia. He estado antes en la Feria del Libro de Jaén, pero no en Linares, y me hace mucha ilusión. Siempre que puedo, intento acudir a lugares con pasado romano; es una fuente de inspiración constante.

–Como autor internacional que vive de la escritura, ¿cómo lleva la popularidad?

–Pues la de un escritor es muy diferente a la de un actor o una actriz. Si ellos alcanzan gran fama, apenas pueden salir a la calle; yo, en cambio, puedo pasear por el centro de Madrid sin que me reconozcan. Esa discreción me permite disfrutar de la parte buena del éxito.

–¿En qué se encuentra trabajando ahora?

–De momento sigo centrado en Julio César. Cada novela me lleva unos dos años de trabajo. Después, quizá cambie de escenario: Bizancio, Mesopotamia o incluso China son civilizaciones que me interesan y hasta sugeridas por los lectores. Pero antes toca cruzar el Rubicón, hablar de la relación de César con Cleopatra y narra el magnicidio más gran de la historia. Seguiré en Roma hasta 2031.

–¿Se ha planteado escribir en otro género que no sea la novela histórica?

–Sí, lo he pensado en alguna ocasión. Me atrae probar otros géneros literarios, pero suelo embarcarme en proyectos de largo aliento y eso me mantiene en Roma más tiempo del previsto. Cuando termine con Julio César, quizá explore otros periodos históricos o incluso otros registros narrativos, por el momento me centro en la saga ante de despedirme de él.