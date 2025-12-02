Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Premio al restaurante-hotel Orellana Perdiz.

Premio al restaurante-hotel Orellana Perdiz. IDEAL

La hostelería jienense celebra su excelencia en los Premios Jaén Paraíso Gastronómico

HosturJaén reconoce a establecimientos, instituciones y figuras clave del sector en una gala que culminó con el homenaje al chef Michelin Pedro Sánchez Jaén

Ideal

Jaén

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:23

Comenta

Con el objetivo de reconocer a establecimientos, personas e instituciones que apoyan al sector de la hostelería, se celebró en Ifeja la primera edición de ... los Premios Jaén Paraíso Gastronómico, un evento organizado por HosturJaén, la Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de Jaén.

