La hostelería jienense celebra su excelencia en los Premios Jaén Paraíso Gastronómico

Con el objetivo de reconocer a establecimientos, personas e instituciones que apoyan al sector de la hostelería, se celebró en Ifeja la primera edición de ... los Premios Jaén Paraíso Gastronómico, un evento organizado por HosturJaén, la Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de Jaén.

La lista de premiados fue extensa. El premio al compromiso con la sostenibilidad fue entregado a Ermita Madre de Dios, una iniciativa que demuestra que se puede alcanzar el éxito sumando el compromiso con el medio ambiente.

La gastronomía jienense no habría alcanzado las cotas tan altas a las que ha llegado sin el turismo. Es por ello que se entregaron dos galardones a la contribución de la promoción turística: uno para la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Jaén y otro para la Recreación de la Batalla de Bailén.

Trayectoria

En la hostelería las empresas son el centro del sector. Por ello, los siguientes establecimientos recibieron sendos premios por su dilatada trayectoria, con la mayoría por encima de los 40 años y con varias generaciones familiares detrás. Los galardonados fueron: la Cafetería Colón de Jaén, el Complejo Turístico y Restaurante Los Pinos de Andújar, el Restaurante Orellana Perdiz de La Carolina, Bar Los Jamones de Linares, Bar La Barra, restaurante Juleca y la Taberna Don Sancho, ubicada en la capital jienense.

En el ámbito de las instituciones el galardón recayó en la Diputación Provincial. Por otro lado, la cofradía gastronómica El Dornillo, de Valdepeñas de Jaén, fue premiada como el mejor comunicador. También se hizo entrega a Antonio Lechuga Parras una placa conmemorativa por sus nueve años (2016-2025) al frente de HosturJaén.

Sin embargo, quizás el premio más destacado y emotivo fue para el chef de Bagá, Pedro Sánchez Jaén, que recibió el galardón como embajador de la gastronomía jienense en los últimos momentos de la ceremonia. Se trató de un reconocimiento especial como el primer chef con estrella Michelin de la provincia, cerrando así una noche dedicada a la celebración de la gastronomía y la hostelería en Jaén.

La Asociación Provincial de Coros y Danzas Lola Torres se encargó de poner el broche de oro deleitando a los asistentes con una presentación del Bolero de Jaén, creando un ambiente festivo y cultural.