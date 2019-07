Estos son los horarios del BluesCazorla para este fin de semana John Primer y Maceo Parker abrirán el jueves las actuaciones de este evento que cumple 25 años LAURA VELASCO Martes, 9 julio 2019, 13:59

El Festival Bluescazorla cumple 25 años y para celebrarlo, esta nueva edición que se celebrará entre los días 11 y 13 de julio, se mira al espejo con un cartel muy puro, con leyendas del blues, bandas que ya han pisado el escenario cazorleño, sin olvidar los proyectos originales y las bandas del mañana. Ya se conocen los horarios: el festival lo abrirá John Primer a las 22:30 el jueves, y por sus distintos escenarios pasarán artistas de todo tipo.

JUEVES 11 Escenario Cruzcampo (Pl. de Santa María)

22.30 John Primer

00.00 Maceo Parker

1.30 Caledonia Blues Band

3.00 Watermelon Slim

VIERNES 12 Escenario Agua Sierra de Cazorla (Teatro Municipal)

12.00 Gato Mojado

13.00 Blues Band de Granada

14.00 Bantastic Fand

15.00 Boo Boo Davis

Escenario Jaén en Julio (Auditorio)

18.00 Lucky Dado

19.00 Sra. Robinson

20.00 Riverboy

Escenario Cruzcampo (Plaza de Toros)

23.00 Eric Bibb

00.30 Chicago Plays The Stones

2.00 Bette Smith

3.00 Melvin Taylor

SÁBADO 13 Escenario Agua Sierra de Cazorla

12.00 The Fixed Trío

13.00 Txus Blues & José Bluefingers

14.00 Chris O'Leary

15.00 Rocking Johnny

Escenario Teatro Hohner

17.00 Masterclass: Quique Gómez

18.00 Masterclass: Keith Dunn

Escenario Jaén en Julio

18.00 José Luis Pardo & MOjo Workers

19.00 Casino

20.00 José Antonio García

Escenario Cruzcampo

23.00 Tail Dragger & Rocking Johnny

00.30 Sugar Ray & The Bluetones with Litle Charlie B. & Duke Robillard

2.00 Corey Harris

3.30 Will Jacobs & Marcos Coll Featuring Keith Dunn

Entre las novedades de esta edición, que arranca el jueves con las actuaciones en la plaza de toros de John Primer, Maceo Parker, Caledonia Blues Band y Watermelon Slim, destaca la incorporación como escenario del Teatro de la Merced, donde se impartirán masterclass de guitarra y armónica, tanto en nivel de iniciación como de perfeccionamiento.

Tail Dragger & Rockin Johnny, Sugar Ray & The Bluestones with Little Clarlie B. & Duke Robillard, Corey Harris, Will Jacobs & Marcos Coll y Featuring Keith Dunn pondrán el broche de oro, en la madrugada del sábado al domingo.