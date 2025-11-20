Hadira Plectro propone un viaje musical este sábado en el Museo de Jaén

El Museo Provincial de Jaén acogerá este sábado, 22 de noviembre, el concierto 'Voces y Cuerdas en el Museo', a cargo del Coro y Orquesta ... Hadira Plectro, una de las formaciones más destacadas de la música coral e instrumental de plectro en la provincia. Será a las 19:00 horas.

«El público asistente podrá disfrutar de un recorrido musical a través de varios siglos, en un programa cuidadosamente seleccionado que reúne algunas de las piezas más emblemáticas de la música clásica occidental. Desde los ecos solemnes del Barroco hasta las melodías románticas del siglo XX, el concierto promete un viaje sonoro que combina tradición, virtuosismo y sensibilidad artística», traslada la formación en una nota.

La Orquesta Hadira Plectro, conocida por su riqueza tímbrica gracias al predominio de instrumentos como la bandurria, el laúd y la guitarra, unirá su sonido al del coro para ofrecer interpretaciones llenas de matices. La fusión entre voces y cuerdas permitirá redescubrir obras universales bajo la dirección del tenor Miguel Ángel Ruiz.

«'Voces y Cuerdas en el Museo' se presenta como una oportunidad excepcional para disfrutar de la música en directo en un ambiente íntimo y evocador. El concierto, dirigido a todo tipo de públicos, busca acercar el patrimonio musical a la ciudadanía y celebrar la riqueza cultural de Jaén a través de la interpretación artística», señalan. La entrada es gratuita hasta completar aforo.