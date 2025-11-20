Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Componentes del Coro y Orquesta Hadira Plectro. Ideal

Hadira Plectro propone un viaje musical este sábado en el Museo de Jaén

El concierto de este coro y orquesta combinará «tradición, virtuosismo y sensibilidad artística»

A. Cubillo

Jaén

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:04

El Museo Provincial de Jaén acogerá este sábado, 22 de noviembre, el concierto 'Voces y Cuerdas en el Museo', a cargo del Coro y Orquesta ... Hadira Plectro, una de las formaciones más destacadas de la música coral e instrumental de plectro en la provincia. Será a las 19:00 horas.

