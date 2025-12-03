Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Autoridades en la inauguración de la exposición junto al autor. Ideal

Guerrero Medina muestra en Jaén una mirada crítica a la violencia y a la justicia

El Museo Provincial alberga una selección de 38 obras pictóricas del artista de La Guardia hasta el 8 de marzo

A. C.

Jaén

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:50

Una mirada crítica a la violencia y a la justicia. El Museo de Jaén alberga la exposición 'Guerrero Medina, memoria y denuncia', del pintor y ... escultor José María Guerrero Medina, una de las figuras más destacadas de la figuración expresionista de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Se podrá visitar en el horario habitual del museo hasta el 8 de marzo.

