Guerrero Medina muestra en Jaén una mirada crítica a la violencia y a la justicia

Una mirada crítica a la violencia y a la justicia. El Museo de Jaén alberga la exposición 'Guerrero Medina, memoria y denuncia', del pintor y ... escultor José María Guerrero Medina, una de las figuras más destacadas de la figuración expresionista de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Se podrá visitar en el horario habitual del museo hasta el 8 de marzo.

La muestra, compuesta por 38 obras pictóricas y dividida en cinco núcleos expositivos, recorre la obra del artista partiendo de diferentes técnicas y contenidos. En el primero de ellos, 'Denuncia', los visitantes del Museo de Jaén van a poder encontrar pinturas más corpóreas y matéricas en las que la figura humana se convierte en el eje de una exploración plástica y emocional.

En el segundo bloque, llamado 'Paisaje', se muestran composiciones al aire libre con un tratamiento expresivo. 'Exilio' da nombre al tercer grupo de esta exposición, donde las figuras humanas, los rostros desdibujados y los gestos se convierten en protagonistas.

El cuarto, 'Fragmentos de la memoria', ahonda en la investigación del artista sobre el recuerdo y la identidad, mientras que 'Pintando a Velázquez', por último, es un homenaje al maestro barroco desde una perspectiva contemporánea.

Acompañaron al autor en la inauguración de la muestra el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, Jesús Estrella, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, entre otros.

«Los museos están llamados a ser elementos dinamizadores de la cultura, del corazón cultural de la provincia, proyectando todo el talento que los jienenses generan, como es el caso de José María Guerrero», dijo Estrella, quien aseguró que esta exposición está llamada a ser «una ventana abierta al conocimiento, haciendo aún si cabe más universal su obra».

El delegado del Gobierno agradeció al artista la elección del Museo de Jaén como espacio expositivo, al que también ha donado una obra, 'Fragmentos de la memoria', que pasará a formar parte de la exposición permanente.