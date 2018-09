«Hay una gran generación de dramaturgos sin visibilidad» El dramaturgo jienense, Paco Gámez. / IDEAL Paco Gámez, dramaturgo | El escritor de obras teatrales jienense ha recibido el premio de teatro a autores noveles Calderón de la Barca por su obra 'Inquilino' LEONARDO LÓPEZ JAÉN Lunes, 24 septiembre 2018, 01:22

Son muchas las ocasiones en las que hemos escuchado eso de que estamos ante la generación de jóvenes más preparada de la historia. Sin embargo, es algo que apenas se valora ni tampoco se reconoce. Ingenieros que se marchan a Alemania o científicos que se dedican a la investigación en Estados Unidos huyendo del paro juvenil existente en España. No obstante, esta generación también está despuntando en un campo como es el de la cultura, más concretamente en el del teatro.

Paco Gámez es un dramaturgo jienense y que recientemente ha sido galardonado con el Premio de Teatro a Autores Noveles 'Calderón de la Barca', gracias al que recibirá una dotación económica de 10.000 euros, además de la publicación de su última obra.

En un principio, este joven escritor de obras de teatro encaminaba su futuro lejos de la interpretación cuando decidió estudiar Filología Inglesa en la Universidad de Jaén hasta que un día decidió dar un giro de 180 grados y se fue a Sevilla para estudiar Interpretación Textual. Hoy, el trabajo entre bambalinas de Paco Gámez ya empieza a dar sus frutos.

-Primero empezó a estudiar Filología Inglesa y después, Arte Dramático. ¿Qué le llevó a tomar aquella decisión?

-En un principio estudié Filología Inglesa porque siempre me han gustado los idiomas. Pero, aparte, también me gustaba mucho lo que es teatro y, cuando acabé, decidí empezar a estudiar Arte Dramático porque era otra de mis pasiones y sentía que no me podía perderme algo así y quedarme sin estudiar esto.

-Ha recibido ahora este Premio de Teatro a Autores Noveles 'Calderón de la Barca pero ya lleva tiempo dedicándose al teatro. ¿Cuál es su trayectoria?

-Sí, ya llevo varios años dedicándome a esto y he recibido algunos premios a nivel nacional. Este año he sido seleccionado por el Laboratorio de Escritura Teatral SGAE con el proyecto 'Las ratas' pero, por ejemplo, el año pasado el Premio LAM de la SGAE y la Asociación Cultura Visible por la obra 'El suelo que sostiene a Hande'. Aparte, hace dos años recibí el Premio de Teatro Infantil que también da la SGAE por otra obra que titulé 'Nana en el tejado'.

-El último premio que ha recibido ha sido por su obra 'Inquilino'. ¿De qué trata?

-Con esta obra puede que mucha gente se sienta identificada porque habla sobre la situación actual en la que se encuentra mucha gente, sobre todo los que están entre los 35 y 40 años que tienen muchas dificultades para pagarse un piso o el alquiler de una vivienda por cómo han subido los precios. Es una obra que está muy relacionada con la actualidad de nuestra sociedad.

-¿Cómo es el camino para llegar a ganarse la vida escribiendo teatro?

-A día de hoy, es muy complejo ganarse la vida con el teatro por la situación actual en la que se encuentra, con unas condiciones muy precarias y por el gran trabajo que conlleva escribir una obra de teatro.

-¿En qué momento se encuentra la literatura teatral en España actualmente?

-Yo creo que está en un muy buen momento. Ahora mismo hay una generación dentro de la dramaturgia muy potente con gente que está escribiendo obras teatrales de mucha calidad. Está habiendo un boom de dramaturgos que se puede comparar con el que hubo con la generación del 27. No obstante, dentro de la literatura teatral, por desgracia la situación es muy precaria y esta nueva generación de dramaturgos apenas está teniendo la visibilidad que merecen.