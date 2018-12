«Lo que a la gente de Facebook más le gusta son los paisajes» Blas Prieto, profesor de plástica y fotógrafo en sus ratos libres. / IDEAL Entrevista a Blas Prieto, fotógrafo aficionado y profesor | Úbeda, Baeza, Alcalá la Real... No hay rincón que se le resista a la cámara de Blas Prieto, cuyas imágenes triunfan en redes sociales LAURA VELASCO JAÉN Sábado, 29 diciembre 2018, 13:24

Blas Prieto (Valdepeñas de Jaén, 1971) es profesor de plástica en el IES de Los Villares. En su tiempo libre, adora recorrer la provincia y fotografiarla. Una afición «sin pretensión», pero cuyos resultados causan furor en las redes sociales. Sus imágenes son compartidas decenas de veces, y en Facebook los usuarios se enamoran de unos paisajes del paraíso interior que son de película.

-¿De dónde surgió su afición por la fotografía?

-Fue hace mucho tiempo. Yo soy profesor de plástica, estudié Bellas Artes y tuve algunas asignaturas relacionadas. Después le he dado más caña a la fotografía digital, lo he trabajado más y me lo he tomado más en serio. Para mí es un entretenimiento, un hobby. Si me surge alguna exposición o alguna historia está bien, pero no tengo ninguna pretensión. He hecho alguna, hace tres o cuatro años hice varias exposiciones seguidas en Jaén, y también en Valdepeñas o en Frailes, por esa zona.

-¿Dónde cree que reside el éxito de sus fotografías?

-No lo sé, me interesa cualquier tema, aunque veo que lo que a la gente de Facebook más le gusta son los paisajes. Quizás he explorado más ese tema, el truco está en buscar el momento de luz más singular, el amanecer, el atardecer, días de niebla... Y tener una visión original, diferente a la que está acostumbrada a ver la gente. Mirar las cosas desde otro punto de vista. No lo digo yo, pero me dicen que tengo buen ojo fotográfico.

-Casi siempre publica imágenes de la provincia de Jaén. ¿Por qué?

-Porque es lo que tengo más cerca, me gusta hacerlas cerca de Valdepeñas, por la sierra, y cuando tengo un fin de semana libre doy un salto a cualquier sitio que pille. Durante el año las suelo hacer por aquí, la Sierra de Segura también me gusta mucho. Y cuando he podido me he ido a los Picos de Europa, Sierra Nevada o Doñana.

-¿Es consciente del éxito que generan?

-Sí que me he dado cuenta de ello. Suelo publicarlas en páginas de fotografía más especializadas, como Fotonatura, y ahí la gente que publica son fotógrafos profesionales, y como nos gusta mirarnos mucho el ombligo no comentan tanto. En Facebook sí es más variado, me dicen muchas cosas e incluso me solicitan amistad. Algunas han sido compartidas muchas veces, pero en redes sociales se comparten muchas cosas, las publico sin un fin. Si las comparten será que les gustan, que son buenas.

-¿Cómo ve el futuro en relación con esta afición?

-Seguiré haciendo fotos, es algo que llevo haciendo mucho tiempo. Otra cosa es que tenga periodos más activos y otros menos, pero me gusta llevarme la cámara, sobre todo en otoño y en primavera. En invierno hago menos, y en verano según si hago algún viaje. Depende del momento.