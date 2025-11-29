Los ganadores de los Premios Literarios Jaén reciben el aplauso de la sociedad
Salvador Gutiérrez, José Manuel Fajardo y M. J. Bausá recogieron los galardones en una gala que tuvo a Elvira Lindo como conferenciante
Ascensión Cubillo
Jaén
Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:53
La capital vivió este viernes su tradicional fiesta de las letras con la entrega de los Premios Literarios Jaén de CajaGranada Fundación y CaixaBank, una ... velada que tuvo lugar en el Parador. Los ganadores de esta 41ª edición fueron Salvador Gutiérrez Solís en la categoría de novela por 'La estrategia del impostor'; José Manuel Fajardo González, en la de poesía por 'Perfecta sombra'; y M. J. Bausá, en la de narrativa juvenil por 'El reino de Olvido'. La ceremonia contó también con la intervención de Elvira Lindo, quien pronunció la conferencia 'En busca de una voz propia'.
CajaGranada Fundación organizó, como cada año, esta gala que contó con la presencia de la presidenta de la citada fundación, María Elena Martín-Vivaldi Caballero, y numerosas personalidades como el director comercial de CaixaBank en Granada y Jaén, Amador Carmona Acedo; el alcalde de Jaén, Julio Millán; la diputada de Cultura y Deportes de la Administración provincial, África Colomo; el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Jaén, Miguel Contreras; el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández; y el rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, entre otros.
Actuación musical
El periodista Agustín Martínez condujo este acto en el que los asistentes pudieron disfrutar de la actuación musical de Jihan, acompañada para la ocasión por Pilar Alonso a la guitarra y por Diego Alonso a la percusión.
En la modalidad de novela, premio dotado con 16.000 euros, el jurado reconoció por mayoría a Salvador Gutiérrez Solís por la obra 'La estrategia del impostor'. Destacó «su descarnada crítica de los efectos nocivos que la corrupción irradia en los más dispares ámbitos de la sociedad mediante el afilado retrato de un antihéroe». Gutiérrez Solís es escritor con más de 25 años de trayectoria, además de experto y docente de talleres de escritura creativa. Igualmente, es colaborador en prensa en las secciones de opinión y cultura del Grupo Joly, y en televisión.
El jurado de poesía decidió por unanimidad premiar 'Perfecta sombra' de José Manuel Fajardo González. Esta modalidad está dotada con 10.000 euros. El jurado subrayó «la autenticidad» de la obra, «repleta de referencias a distintos lugares del mundo, en distintos momentos vitales del autor». Fajardo González es escritor, periodista, traductor y gestor cultural con numerosos premios de relevancia y libros publicados. Su obra está traducida al francés, italiano, alemán, portugués, griego, serbio y rumano.
En la categoría de narrativa juvenil, dotada con 10.000 euros, el jurado acordó por unanimidad proclamar ganadora la obra titulada 'El reino de Olvido' de M. J. Bausá, «una historia única y diferente, con personajes muy cercanos» que trata temas como el duelo y el Alzheimer. Bausá es diplomada en enfermería geriátrica y, durante años, ha combinado el ejercicio de esta profesión con su otra gran vocación, la literatura. Además de escritora, ha trabajado como lectora editorial, redactora y correctora de estilo. En el 2023 publicó la novela infantil 'El secreto de Mía'.
Elvira Lindo narra su búsqueda de una voz propia «sin trampa ni cartón»
La conferencia en esta ocasión la pronunció la escritora y periodista Elvira Lindo, quien bajo el título 'En busca de una voz propia' abordó su relación con la literatura, su vocación y el largo proceso de construcción de una identidad narrativa auténtica. Con una mezcla de lucidez, humor y honestidad, Lindo compartió con los asistentes los hitos, dudas y revelaciones que han marcado su trayectoria vital y profesional.
Reflexionó sobre la infancia como territorio fértil para la imaginación y la escritura, un espacio «frecuentado por la literatura» pero difícil de narrar sin embellecer el recuerdo. Desde ese punto de partida, la escritora relató cómo la lectura infantil —y, en particular, el descubrimiento de 'Mujercitas'— le reveló por primera vez que los libros «tenían autores, mejor aún, autoras», despertando en ella la conciencia temprana de que escribir podía ser un destino posible.
El vira Lindo repasó su evolución literaria: desde los juegos de invención en un cuarto trasero de Palma de Mallorca hasta su incursión en la radio, donde aprendió a escribir con precisión y ritmo; desde sus primeros poemas mecanografiados y presentados a concursos escolares hasta la creación del personaje de Manolito Gafotas, que acabaría por convertirse en un fenómeno editorial y uno de los emblemas de su carrera.
También reivindicó la importancia de reconocer los miedos que acompañan a toda vocación creativa. En este sentido, señaló que durante años ejerció una escritura de encargo, ocultando sus aspiraciones literarias tras la prudencia, la provisionalidad laboral y el temor al fracaso. Encontrar una voz propia implicó, para ella, dejar atrás la comodidad y atreverse a una escritura «más íntima, más verdadera y más expuesta».
Su relato no solo subrayó el papel decisivo de los afectos y de la memoria en su literatura, sino que evocó el camino hacia esa voz propia que hoy reivindica «sin vergüenza y sin orgullo, sin trampa ni cartón». Una voz que se reconoce en sus dudas, en su coraje y en la capacidad de convertir la experiencia personal en emoción literaria.
