Foto de familia de los ganadores de los Premios Literarios Jaén con autoridades y representantes de CajaGranada Fundación y CaixaBank. Ideal

Los ganadores de los Premios Literarios Jaén reciben el aplauso de la sociedad

Salvador Gutiérrez, José Manuel Fajardo y M. J. Bausá recogieron los galardones en una gala que tuvo a Elvira Lindo como conferenciante

Ascensión Cubillo

Jaén

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:53

Comenta

La capital vivió este viernes su tradicional fiesta de las letras con la entrega de los Premios Literarios Jaén de CajaGranada Fundación y CaixaBank, una ... velada que tuvo lugar en el Parador. Los ganadores de esta 41ª edición fueron Salvador Gutiérrez Solís en la categoría de novela por 'La estrategia del impostor'; José Manuel Fajardo González, en la de poesía por 'Perfecta sombra'; y M. J. Bausá, en la de narrativa juvenil por 'El reino de Olvido'. La ceremonia contó también con la intervención de Elvira Lindo, quien pronunció la conferencia 'En busca de una voz propia'.

