Galán, Uceda Leal y Alberto Lamelas torean hoy en Sabiote Alberto Lamelas. / ENRIQUE El festejo dará comienzo a las siete de la tarde, lidiándose toros de la ganadería de 'Mollalta' en una corrida mixta en la que se llenará la plaza ÁNGEL A. DEL ARCO Sabiote Viernes, 23 agosto 2019, 01:03

Hoy a partir de las siete de la tarde se celebrará la corrida de toros mixta en la localidad de Sabiote, que, en estos días, viene celebrando las ferias y fiestas en honor a su patrón San Ginés de la Jara.

La pequeña, bella y coqueta plaza de toros de Sabiote abrirá sus puertas una vez más para que se celebre un festejo taurino, en una tierra dónde se vive con pasión la tauromaquia, defendiéndola y divulgando a través de su ayuntamiento y su peña taurina. El cartel para hoy está compuesto por los toros de la ganadería de 'Mollalta', encaste Domecq y rama de Torrealta para una terna formada por el rejoneador Sergio Galán y los matadores de toros Uceda Leal y diestro de Cortijos Nuevos Alberto Lamelas.

Interesante cartel mixto, encabezado por el jinete Sergio Galán, uno de los principales y de mayor nivel en estos momentos en la especialidad ecuestre. Con una carrera amplia, llena de triunfos, sobre todo en las principales plazas y ferias. De contrastada calidad, muy puro en su concepto, cuenta con una cuadra de caballos de primer nivel, amplia, lo que le permite afrontar la temporada con las mayores garantías de triunfo en cada una de sus actuaciones.

El primero de los toreros a pie es el madrileño Uceda Leal. Matador de toros ya veterano, sin mucha presencia en la actualidad, aunque con una calidad, empaque y torería que le hacen ser uno de los diestros abanderados del toreo más puro.

Son muchos los años en los que ha inundado de toreo 'caro' las plazas de toros de España, Francia y toda la América taurina, siendo la plaza de toros de Las Ventas de Madrid el escaparate favorito de un diestro con muchos seguidores y partidarios que han sabido ver las enormes cualidades de un torero en el que su seriedad quizás le hayan restado contratos. Poco orejero, su toreo alcanza cuotas de enorme profundidad y nivel cuanta más alta es la exigencia, sin olvidar, que ha sido y es, uno de los mejores estoqueadores de la historia.

Cierra la terna el torero de Cortijos Nuevos, Alberto Lamelas. Torero que ha centrado casi por completo su carrera en el país vecino francés, dónde han sabido ver bien la clase de torero que es. Alberto hizo su debut con picadores en otra plaza de nuestra provincia, concretamente en Navas de San Juan, un 25 de junio del ya lejano 2005, doctorándose en la temporada 2009 en la localidad madrileña de Valdemoro, siendo su padrino Javier Valverde, teniendo de testigo a Eduardo Gallo, con toros de Araúz de Robles.

Méritos

Alberto Lamelas sabe de la dureza de este mundo taurino, no sólo en formas de cornadas, que las ha tenido y muy serias, también en los despachos, dónde no ha encontrado la recompensa a los méritos contraídos en los ruedos. Ingratitud que también ha encontrado en nuestra provincia, algo que parece, que, poco a poco, parece solucionarse, aunque siempre con carteles en los que se anuncian con ganadería muy duras. No se queja el bravo torero, al contrario, su lucha es encomiable, recogiendo frutos en forma de triunfos como el conseguido en Teruel, cortando tres orejas a una exigente corrida de Baltasar Iban, siendo declarado triunfador del serial turolense.

Hoy viernes a partir de las once y media en la sala de prensa del ayuntamiento de la capital, se van a dar a conocer los carteles de la próxima feria taurina de San Lucas. Según ha podido recabar este medio se van a celebrar dos festejos mayores, corrida de toros el 19 de octubre y festejo de rejones el día 13, incluyendo también un espectáculo cómico.

Aunque los carteles se darán a conocer mañana, podemos asegurar que estarán presentes algunos de los grandes triunfadores de la temporada, novedades y presentaciones que darán frescura y un alto nivel a dos combinaciones que seguro serán del gusto de los aficionados. En el tema ganadero, igualmente se incluirán divisas de primer nivel, siendo imprescindibles por las grandes figuras en la actualidad, contando también con la Escuela Taurina de Jaén en un festejo que estará fuera de abono, pero con presencia e importancia dentro de un ciclo novedoso.