El VII Festival 'Cazorla Flamenca' se estrena con el pianista Chico Pérez El pianista jienense Chico Pérez. A lo largo del mes de agosto, el espectacular espacio escénico de las Ruinas de Santa María acogerá los cuatro espectáculos programados JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Cazorla Sábado, 3 agosto 2019, 00:51

Las Ruinas de Santa María de Cazorla ya visten de gala para dar cobijo al VII Festival 'Cazorla Flamenca', que comienza hoy. La antigua piedra de este espacio escénico tan singular volverá a rejuvenecer con esta anual propuesta flamenca, que hunde sus raíces en la música de nuestra tierra pero que jamás renuncia al mestizaje, seña de identidad de un grupo de músicos jóvenes y no tan jóvenes. Artistas del cante, del baile o instrumentistas que no cesan en su particular investigación musical, en el marco de los cánones más clásicos del flamenco o fuera de ellos.

Es el caso de Chico Pérez, joven pianista jienense que esta noche, a las 22:00 horas, será el encargado de abrir el festival. Con solo nombrar a algunos de sus maestros -David Peña Dorantes, Antonio López, Sergio Albacete o Guillermo González- el público pude hacerse una idea del carácter de su música. Reconocido como uno de los artistas emergentes y con más proyección del panorama flamenco nacional, en solo un año ha sido galardonado, entre otros, con el Premio a Mejor Artista por el Instituto RTVE (2018), Premio Talento Joven (2018), Primer Premio Composer (2018), siendo también elegido recientemente para la gira AIEnRuta Flamencos 2019.

Su reconocimiento ha traspasado nuestras fronteras al ser invitado por la prestigiosa Universidad de Oxford para su participación en el festival 'The World's Music at Oxford', celebrado recientemente. Y, pese a su juventud, ya ha compartido cartel con artistas de la talla del propio Dorantes, Diego Amador, Israel Fernández, Farruquito, La Macanita... Un buen modo de abrir boca para este agosto en el que el flamenco da el relevo al cine y al blues en la espléndida Cazorla cultural.

El alcalde de Cazorla y gran aficionado al flamenco, Antonio José Rodríguez, ha manifestado que al artista «propone una música sin muros y por ello la fusión con el Jazz, el Blues o la música clásica es un elemento esencial para entender su nuevo disco, cuya raíz es el flamenco». En esta línea, ha apuntado que Gruserías, el disco que desgranará Chico Pérez, «está dotado de un sonido universal que no deja indiferente a nadie y que ha sido avalado con excelentes críticas tanto de los más cercanos al mundo flamenco como por los que se aproximan por primera vez a este arte».

Después, el día 10 llegará el Ballet Flamenco de Andalucía, máximo representante institucional del arte jondo y que ha ejercido de embajador del flamenco desde su creación en 1994. En este cuarto de siglo ha pasado por escenarios de todo el mundo y formado parte de las agendas culturales de países como Estados Unidos, Argentina, Cuba, Francia, Italia, Hungría, Suiza o México; citas internacionales como la Exposición Aichi, en Japón, o la participación en grandes festivales como los de New York y Londres.

Reconocimientos

También se ha hecho merecedor de diferentes reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional de Coreografía, por el montaje dirigido por María Pagés 'El perro andaluz', y el Premio Max a la Mejor Intérprete Femenina de Danza, por la 'Yerma' de Cristina Hoyos. Además, esta compañía ha sido una inagotable cantera de talentos, de la que han salido figuras del baile como Israel Galván, Isabel Bayón, Rafael Campallo, Juan José Jaén 'El Junco' o la actual coreógrafa, Rafaela Carrasco.

El día 17 será el turno de Canijo de Jerez, en solitario desde 2012 tras más de diez años de éxito y seis discos con Los Delinqüentes. No pudo comenzar mejor con sus discos 'El nuevo despertar de la farándula cósmica' (2012) y 'La lengua chivata' (2014), ambos galardonados como mejor álbum en los Premios de la Música Independiente. En ellos se incluyen temas tan conocidos como 'Sentimiento de caoba', 'Hola, buenos días' o 'Gladiadores emplumados'. Además, este prolífico cantautor, intercala y oxigena su apuesta en solitario con proyectos singulares con artistas como Kiko Veneno, Tomasito, Albert Pla, Lichis o Juanito Makandé. Por último, el día 22 llegará Camerata Flamenco Project, un terceto que une la música clásica y el flamenco a través del piano, el violonchelo, la flauta y el saxo. Una tarea exitosa merced a la contrastada experiencia de José Luis López -chelo-, Ramiro Obedman -flauta y saxo- y Pablo Suárez -piano-.