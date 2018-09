«Estamos espabilando, cada vez hay más mujeres productoras» Rosario Pardo. / IDEAL Entrevista a Rosario Pardo, actriz | La actriz jienense pondrá en escena el 7 de octubre en el teatro Infanta Leonor de la capital la obra 'Los días de la nieve' LEONARDO LÓPEZ JAÉN Domingo, 30 septiembre 2018, 16:06

«La mariposa recordará por siempre que antes fue un gusano». Eso dijo una vez el escritor, poeta y dramaturgo Mario Benedetti en relación a que no hay que olvidar nunca de dónde venimos. También hay quien dice que aquellos que olvidan la historia están condenados a repetirla. Sin embargo, la actriz jienense Rosario Pardo no se olvida de donde viene ni tampoco de la historia pese a su dilatada trayectoria delante de las cámaras y sobre las tablas de los escenarios de una infinidad de teatros y añora la ausencia de sus tías, con las que compartía horas de charla como lo hace Josefina Manresa, el papel que la actriz encarna en la obra 'Los días de la nieve' que llegará al Teatro Infanta Leonor de Jaén el próximo 7 de octubre.

Escrita por Alberto Conejero, esta obra cuenta la vida de la que fue la mujer del poeta a través de las vivencias que cuenta la propia Josefina Manresa mientras terminar de tejer su último encargo: un vestido encargado por una persona que no será desvelada hasta el final del relato. Ambientada en las experiencias que vivió la protagonista de la guerra civil, es una obra que muestra el dolor que sufrieron las mujeres de los hombres que lucharon para ambos bandos.

Su dilatada experiencia en el mundo de la interpretación avalan a la actriz jienense para hablar de temas como la situación del teatro en la actualidad o el papel de la mujer dentro de un mundo en el que las obras teatrales han sido producidas y protagonizadas exclusivamente por hombres.

-En octubre actuará en Jaén con la obra 'Los días de la nieve'. ¿Qué narra esta historia?

-Es un texto de Alberto Conejero en el que se cuenta la historia de Josefina Manresa que fue la mujer de Miguel Hernández y que narra su vida mientras hace un último vestido para una persona que se lo ha encargado.

-Ha estado con esta obra por distintos sitios de España. ¿Cuál ha sido la acogida por parte del público?

-Ha sido maravillosa y yo estoy encantada por todos los sitios en los que hemos estado. Hemos pasado por muchos municipios de la provincia como Úbeda o Baeza, y por muchas ciudades de España como Valencia o Gijón. La verdad es que estoy muy contenta porque hemos tenido a públicos muy diferentes. Aún así, todos han salido del teatro tocados porque es un texto muy bonito y en el que la gente ríe y llora que, para mí, eso es lo más importante en teatro.

Definición

-¿Quién es Josefina Manresa?

-Esta obra es un homenaje a las viudas de la guerra que fueron las que levantaron el país después del conflicto porque muchos de sus maridos, de ambos bandos, murieron o se quedaron lisiados. Con Josefina se ve cómo las mujeres sufrieron la guerra por los asesinatos que cometieron las dos partes porque su padre era guardia civil y lo asesinaron las milicias urbanas; y su marido, Miguel Hernández fue asesinado por el bando nacional.

-¿Esta obra también puede poner en valor esa conexión con los mayores que se puede estar perdiendo con las nuevas tecnologías?

-La memoria de los mayores hay que aprovecharla porque es pura sabiduría y cuentan las cosas con un deleite especial. Es muy importante conservar esa experiencia porque es una base cultural importantísima sobre costumbres que se han perdido y las vivencias que se daban en otras épocas.

-¿Quién ha sido la persona con la que más tiempo se ha pasado hablando o con la que estaría horas conversando?

-Con mi madre he hablado muchísimo. A ella siempre le ha gustado mucho hablar y recuerdo las tardes de verano en las que me sentaba con ella mientras hacía sus cosas. También hablaba mucho con mis tías porque, pese a ser hermanas, eran muy distintas entre ellas y siempre me aportaban una visión distinta de la vida. Ellas ya murieron y ahora las echo mucho de menos porque cada vez soy más mayor y tengo más cosas que preguntarles.

-Ha trabajado en teatro, en cine y en televisión. ¿Con que formato se quedaría?

-Cada uno tiene su cosa. Lo bonito del teatro es el directo porque cada día te encuentras con públicos muy distintos; desde uno más serio y al que cuesta mucho llegar, hasta otro que entra en la onda muy rápido y eso es muy bonito. En cuanto al cine no he hecho mucho pero los cortos me encantan porque son pequeños relatos muy rápidos de hacer y que cuando acabas uno ya puedes empezar con otro. Y por su parte, la televisión es más el día a día y lo que me ha dado la cotidianidad. No podría quedarme con solo una cosa.

-Desde su experiencia, ¿en qué momento cree que se encuentra el teatro en España?

-El teatro siempre ha estado en crisis pero siempre nos hemos mantenido y creo que es precisamente esa crisis la que hace que el teatro se mantenga. Es cierto que el cine también se encuentra en crisis pero al teatro, en cambio, siempre hay un grupo de gente que al que le gusta ir.

-Estamos en un momento de cambio en el que las mujeres reivindican sus derechos en un mundo eminentemente masculino como es el de la interpretación. ¿Qué papel ocupa la mujer en el teatro actual?

-Lo que más me gusta es que estamos espabilando. Cada vez me encuentro con más mujeres productoras, hasta yo he producido mis cosas. Somos nosotras las que tenemos que tirar de nuestras propias carreras porque si no, nadie lo va a hacer. Aún así, trabajamos muchísimo menos que los hombres y vemos cómo siguen siendo ellos los protagonistas pero precisamente porque siempre han sido los hombres los que han escrito. Muchas veces no nos hemos atrevido a hacerlo nosotras por miedo a porque no nos han dejado.

-¿Es difícil ser mujer en el mundo de la interpretación?

- Muy difícil, y menos mal que hemos nacido en España y no en Níger por ejemplo. Obviamente, no es comparable la situación de España con este tipo de países, pero tenemos que seguir luchando por tener una jornada flexible a nuestras necesidades como la de ser madre. Al fin y al cabo, tenemos que seguir luchando por tener los mismos derechos, ni más ni menos.

-De cara al futuro, ¿se encuentra inmersa en algún proyecto?

-Ahora mismo estoy trabajando en muchas cosas. Aunque no puedo decir mucho, tengo pendiente una serie para enero y también voy a rodar un corto en Santiago de la Espada para el mes de diciembre.