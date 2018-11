Emotivo estreno en Quesada del musical 'Mamma Mia', de Aprompsi Representación del musical 'Mammia. / GARCÍA-MÁRQUEZ Las 250 butacas de la Casa de la Cultura se ocuparon por completo J. A. GARCÍA-MÁRQUEZ QUESADA Miércoles, 14 noviembre 2018, 14:24

Cuando en el teatro los actores transmiten emociones de verdad, con valentía, el público se identifica y responde desde el cariño, la admiración, el aplauso. Así sucedió en la mágica noche quesadeña en la que Aprompsi estrenó su versión del musical 'Mamma Mia', en el que actrices y actores, discapacitados psíquicos y sensoriales, relataron la historia que compuso Catherine Johnson envueltos en el cante, el baile y la alegría.

Las 250 butacas de la Casa de la Cultura se ocuparon por completo para presenciar el estreno absoluto de este musical organizado por el complejo asistencial Aprompsi en Quesada. Los actores, integrantes de la Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional y de la Residencia de Adultos para Personas Discapacitadas, dirigidos por la docente y especialista en Arte Dramático, Amparo Palomeque, con la ayuda de algún voluntario que colaboró en la escena, representaron con gracia, desparpajo, soltura y mucho arte el musical que nació en 1.999 en Londres para luego recorrer medio mundo.

Envuelto en el respeto y el silencio, el público seguía con interés el relato del actor de Aprompsi Joaquín Muñoz sobre la historia de Donna, la hotelera de las islas griegas que prepara la boda de su hija con la ayuda de dos viejos amigos. Pero todo da un vuelco cuando Sophie, la alegre hija de Donna, elabora su propio plan e invita en secreto a tres hombres del pasado de su madre con la esperanza de conocer a su padre real para que la acompañe hasta el altar en el día más importante de su vida.

En distintos momentos de la narración el resto de actores irrumpía en la escena para danzar la música de Abba con temas tan conocidos como 'Dancing queen', 'Money', 'Voulez-vous', 'Chiquitita' o 'The name of the game'. Al final, con el público en pie, los actores escenificaron la boda de Sophie, papel interpretado por Anabel García, y escena y patio de butacas se unieron en el festivo epílogo de la danza a los sones de la canción 'Mamma Mia'.

Al término de la representación Amparo Palomeque expresaba que han sido 6 meses de trabajo intenso pero gratificante: «Hubo que adaptar la obra a las peculiaridades de los actores, pero ha merecido la pena, sobre todo por el entusiasmo puesto en una actividad que potencia la autoestima. Somos como una familia y ellos son admirables, se hacen de querer, dan tanto o más de lo que reciben». Por su parte, Ana Belén Lara, directora del complejo de Aprompsi en Quesada, destacaba la labor de los voluntarios y anunciaba que habrá una segunda función: «Probablemente en diciembre, porque muchas personas se han encontrado el 'no hay billetes' al acudir al teatro».